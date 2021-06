Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an tỉnh: Nỗ lực cho "nhiệm vụ kép"

Quân số phần lớn được huy động cho các chốt kiểm soát phòng chống dịch, song vẫn phải duy trì việc tuần tra, kiểm soát, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ, đường sắt Công an tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện song song “nhiệm vụ kép”.

Nữ CSGT đã phát huy khá tốt vai trò tuần tra, kiểm soát trên các tuyến. Ảnh: T.C

Có đến 14 cán bộ chiến sĩ trong tổng số 18 người của Đội CSGT số 1 (thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt) tham gia trực chiến tại 2 chốt kiểm soát số 5 (khu vực Dốc Sỏi, xã Tam Nghĩa, Núi Thành) và chốt số 2 tại tuyến ĐT603B (phường Điện Ngọc, Điện Bàn).

Đơn vị chỉ còn lại 4 cán bộ chiến sĩ, trong đó có một cán bộ nữ, thay phiên nhau phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ của phòng để tổ chức tuần tra, kiểm soát theo quy định. Công việc vốn nhiều áp lực, cộng thêm việc phải tham gia điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, nên toàn đội phải nỗ lực nhiều hơn để thực thi tốt nhiệm vụ được giao.

Trung tá Trần Minh Hiếu - Đội trưởng Đội CSGT số 1 chia sẻ, tham gia tuyến đầu chống dịch là ưu tiên hàng đầu, song không vì thế việc tuần tra, kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông bị xem nhẹ.

“Nhờ lượng phương tiện lưu thông ít hơn thường lệ do yêu cầu hạn chế một số hoạt động phòng chống dịch, nên ít nhiều giảm áp lực công tác tuần tra, kiểm soát. Tuy nhiên, do đang là mùa cao điểm về hoạt động xây dựng, đồng thời thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Công an và Cục CSGT về xử lý vi phạm trong việc tài xế sử dụng ma túy, có nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện và vi phạm về tải trọng, việc tuần tra vẫn được duy trì tốt, triển khai song song cùng với công tác phòng chống dịch”.

Thượng tá Nguyễn Thành Nhân - Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh chia sẻ, 6 tháng đầu năm, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, lực lượng CSGT toàn tỉnh và Phòng CSGT đường bộ đường sắt đã nỗ lực cho hai nhiệm vụ song song: vừa tham gia tuyến đầu phòng chống dịch vừa đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Trong công tác đảm bảo an toàn giao thông, đơn vị đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, đặc biệt là huy động các cán bộ nữ tham gia tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông, trọng tâm là triển khai thực hiện hai kế hoạch chuyên đề về xử lý vi phạm đối với người điều khiển xe sử dụng ma túy, nồng độ cồn và chuyên đề vi phạm tải trọng, cơi nới thành thùng xe.

Trong 6 tháng đầu năm, Phòng CSGT đường bộ đường sắt đã phối hợp chặt chẽ cùng công an các đơn vị địa phương để tiến hành điều tra, giải quyết kịp thời các vụ tai nạn giao thông đúng theo phân công, phân cấp của Bộ Công an.

“Đối với công tác phòng chống dịch, với vai trò là chốt trưởng 3 chốt của tỉnh, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt cũng đã phối hợp với lực lượng khác tiến hành kiểm soát người, phương tiện về từ vùng dịch, khai báo y tế và cách ly theo quy định. Mặc dù điều kiện thời tiết nắng nóng, nơi ăn ở, sinh hoạt tạm bợ, lưu lượng phương tiện rất đông nhưng các lực lượng làm việc cả ở chốt phòng chống dịch và các tổ tuần tra đều cố gắng khắc phục khó khăn, nỗ lực hết mình vì nhiệm vụ chung” - Thượng tá Nguyễn Thành Nhân nói.