Phú Ninh nỗ lực giữ vững trật tự, an toàn giao thông

(QNO) - Từ đầu năm đến nay, Phú Ninh xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông làm chết 8 người, 3 người bị thương. Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) và trật tự Công an huyện Phú Ninh đã tích cực triển khai các giải pháp để đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn, giúp nhân dân khi ra đường cảm thấy an tâm.

Công an huyện Phú Ninh phối hợp cùng Công an tỉnh tuyên truyền pháp luật về ATGT cho học sinh. Ảnh: CA.PN

Đồng bộ nhiều biện pháp

Theo Thiếu tá Nguyễn Trung Phước – Đội trưởng Đội CSGT và trật tự Công an huyện Phú Ninh, ngay từ đầu năm, đơn vị đã nhanh chóng xây dựng và triển khai một số kế hoạch trọng tâm trong công tác đảm bảo trật tự, ATGT trên địa bàn huyện như kế hoạch về tuần tra kiểm soát, xử lý chuyên đề xe ô tô chở hàng quá tải trọng cho phép, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ; người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn; thực hiện Năm an toàn giao thông 2021 với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông”…

Đặc biệt, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, ATGT được quan tâm hàng đầu nhằm thay đổi nhận thức và ý thức chấp hành của người tham gia giao thông.

"Chúng tôi phối hợp với ngành Văn hóa – thông tin, đài Truyền thanh huyện đưa nhiều tin bài tuyên truyền về ATGT, trong đó xoáy sâu vào hậu quả nghiêm trọng của TNGT. Phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các doanh nghiệp, trường học tổ chức tuyên truyền trực quan, kết hợp phát hơn 1.500 tờ rơi kiến thức pháp luật và tuyên truyền lưu động trên 90 lượt" - Thiếu tá Nguyễn Trung Phước cho biết.

Đội CSGT - trật tự Công an huyện Phú Ninh tuần tra đêm. Ảnh: Công an Phú ninh



Cùng với đó, lực lượng CSGT đã chủ động rà soát, tham mưu Sở GTVT, UBND huyện Phú Ninh chỉ đạo các ngành chức năng liên quan khắc phục những hư hỏng, bất hợp lý trên các tuyến giao thông, hạn chế những điểm đen và điểm tiềm ẩn nguy cơ gây TNGT.

Qua đó, đã có các biện pháp khắc phục tồn tại trên các tuyến ĐT615, ĐT616 như: lắp đặt biển cảnh báo chỗ ngoặt nguy hiểm, lắp đặt đèn vàng báo hiệu tại Km20 ĐT616 (đoạn đi qua địa bàn thôn Bình Thạnh, xã Tam Vinh); lắp biển báo giao nhau với đường ưu tiên tại khu vực giao nhau tuyến ĐH8 với ĐT616; lắp đặt biển báo tốc độ tối đa cho phép 40km/h đối với xe tải trên 3,5 tấn trên tuyến ĐT616 đoạn đi qua địa bàn thị trấn Phú Thịnh; làm các gờ giảm tốc tại đường nhánh ở các điểm giao nhau...

Kiên quyết xử lý vi phạm

Tính từ 16.12.2020 đến 29.7.2021, Công an huyện Phú Ninh đã huy động 436 lượt cán bộ chiến sĩ, tuần tra kiểm soát 142 lượt để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm ATGT. Chủ yếu xử lý chở quá số người, quá tải trọng quy định hoặc các phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật, thay đổi kích thước thùng xe không đúng với thiết kế của nhà sản xuất, sử dụng rượu, bia quá nồng độ quy định...

Song song, huyện đã giải tỏa hành lang ATGT đường bộ khu vực thôn Khánh Thọ (xã Tam Thái), chợ xã Tam Dân, xử lý nhiều trường hợp dừng xe, đỗ xe trên lòng đường.

Còn nhiều trường hợp ô tô chở quá tải, quá khổ lưu thông trên các tuyến đường ở Phú Ninh. Ảnh: H.Đ

Qua tuần tra kiểm soát CSGT Phú Ninh đã phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính 717 trường hợp (gồm 590 ô tô tải, 92 mô tô, 16 ô tô khách, 19 ô tô con). Phạt tiền hơn 120 triệu đồng 19 trường hợp điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn hoặc không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của người thi hành công vụ; phạt tiền 27 triệu đồng 9 trường hợp chở hàng rời có mui bạt che đậy nhưng vẫn để rơi vãi hàng; 63 trường hợp, phạt tiền 56,7 triệu đồng ô tô tải có kích thước thùng xe không đúng với thiết kế của nhà sản xuất; chở quá tải trọng cho phép 12 trường hợp, phạt tiền hơn 50 triệu đồng.

“Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Phú Ninh đã tham mưu ban hành 586 quyết định xử phạt vi phạm hành chính và nộp vào ngân sách nhà nước với tổng số tiền hơn 462 triệu đồng. Khó khăn khách quan hiện nay là do dịch bệnh Covid-19 đơn vị phải tăng cường hơn 50% quân số cho các chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn huyện, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo trật tư, ATGT trong giai đoạn 6 tháng cuối năm” – Thiếu tá Nguyễn Trung Phước, Đội trưởng Đội CSGT và trật tự Công an huyện Phú Ninh nói.





Công an huyện Phú Ninh sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm trật tự, ATGT. Ảnh: H.Đ

Ngoài ra, Công an Phú Ninh cũng quyết định tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 9 trường hợp, tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận kiểm định và bảo vệ môi trường đối với 6 trường hợp xe lái xe ô tô tải, tạm giữ 8 xe ô tô tải. Khởi tố, điều tra các vụ vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, truy tố bị can và kịp thời đưa ra xét xử nhằm phục vụ công tác tuyên truyền, răn đe, giáo dục chung.

“Chúng tôi tiếp tục đề nghị đưa nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, ATGT vào sinh hoạt định kỳ của các chi bộ đảng, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội. Gắn việc xây dựng “văn hóa giao thông” với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; và nâng cao chất lượng, hiệu quả các mô hình tự quản về đảm bảo trật tự, ATGT.

Đây là giải pháp căn cơ, lâu dài nhằm thay đổi nhận thức, văn hóa tham gia giao thông của người dân. Từ đó sẽ hạn chế các trường hợp vi phạm, những vụ tai nạn thương tâm” - Thiếu tá Nguyễn Trung Phước nói.