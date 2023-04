Phú Ninh xây dựng 102 mô hình tự quản về an ninh trật tự

(QNO) - Ngày 31/3, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Ban Chỉ đạo 138) huyện Phú Ninh tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022.

Ông Huỳnh Xuân Chính - Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh tặng Giấy khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022. Ảnh: Q.V

Ban Chỉ đạo 138 huyện Phú Ninh cho biết, năm 2022, UBND huyện chỉ đạo triển khai nhiều hình thức, phương pháp tuyên truyền, vận động nhân dân, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào “Hai giữ về an ninh trật tự (ANTT)” tại 11 xã, thị trấn và 7 trường học với gần 4.000 lượt người dân, học sinh, giáo viên tham gia.

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 102 tổ tự quản về ANTT với 1.052 thành viên. Lực lượng này thường xuyên nắm và cung cấp cho công an hàng trăm thông tin, tình hình liên quan đến ANTT ở cơ sở, giúp lực lượng công an triệt xóa nhiều điểm nhóm đánh bạc, ma túy... Địa phương có 10/11 xã, 50/51 khu dân cư, 51/51 cơ quan, doanh nghiệp, 14/14 cơ sở giáo dục được công nhận “Đạt tiêu chuẩn về ANTT”.



Bên cạnh kết quả đạt được, Ban Chỉ đạo 138 huyện Phú Ninh nhìn nhận, vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về ANTT liên quan đến việc triển khai các dự án; tình hình chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư; tranh chấp đất rừng xã Tam Lộc, Tam Vinh; tình trạng khai thác khoáng sản vàng trái pháp luật tại xã Tam Lãnh...

Đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023, Phú Ninh xác định tập trung đánh giá hiệu quả hoạt động, củng cố lại, nhân rộng các loại hình, tổ chức tự phòng, tự quản về ANTT và tiếp tục triển khai xây dựng, duy trì hoạt động của các mô hình hoạt động có hiệu quả góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn huyện.

Cùng với đó, giải quyết dứt điểm các điểm nóng, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để kéo dài gây ảnh hưởng xấu về ANTT hoặc lợi dụng khiếu kiện gây mất ANTT, cảnh giác với âm mưu kích động gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Dịp này, ghi nhận thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022, Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen cho nhân dân và cán bộ xã Tam Lãnh; Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 4 tập thể và 3 cá nhân; UBND huyện tặng Giấy khen 6 tập thể và 6 cá nhân.