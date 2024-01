Phước Sơn có 31 mô hình tự quản về an ninh trật tự

(QNO) - Chiều nay 30/1, UBND huyện Phước Sơn tổ chức hội nghị trực tuyến với các xã, thị trấn tổng kết công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2023.

Phước Sơn tổng kết công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2023. Ảnh: THỦY PHONG

Năm 2023, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Phước Sơn được giữ vững. Huyện phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với 91 đợt/8.686 lượt người tham dự; đăng tải, chia sẻ hơn 4.100 tin, hình ảnh về công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, phòng chống xâm hại trẻ em, chấp hành pháp luật giao thông...

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong cơ quan, doanh nghiệp, trường học được chú trọng. Trong năm có 65 đơn vị xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; 42 thôn, tổ dân phố; 7.325 hộ gia đình đăng ký cam kết tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”. Hiện địa phương quản lý 31 mô hình tự quản về an ninh trật tự với 375 thành viên.

Tại hội nghị đã khen thưởng 12 tập thể, 24 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2023.