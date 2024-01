Phước Sơn lập biên bản 1.049 trường hợp vi phạm giao thông đường bộ

(QNO) - Chiều 10/1, Công an huyện Phước Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Đại tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2023. Ảnh: THỦY PHONG

Năm 2023, Công an huyện Phước Sơn phát hiện 9 vụ xâm phạm trật tự xã hội; bắt quả tang 6 vụ tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 2,7 gam heroin. Qua tuần tra, lực lượng công an phát hiện và lập biên bản 1.049 trường hợp vi phạm hành chính trên lĩnh vực giao thông đường bộ; ra quyết định xử phạt với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng, đạt 152% chỉ tiêu Công an tỉnh giao.

Cùng với mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an huyện Phước Sơn chú trọng giải quyết những vấn đề nổi lên từ cơ sở, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự. Về thực hiện Đề án 06, lực lượng công an trên địa bàn huyện hướng dẫn cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 đạt 92% với 3.541/3.815 hồ sơ.

Dịp này, Công an huyện Phước Sơn có 20 tập thể, 21 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2023.