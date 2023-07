Quảng Nam được Bộ Công an công nhận hoàn thành cấp căn cước công dân

(QNO) - Đó là thông tin được đưa ra tại hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 do Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức hôm qua (5/7). Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh dự và phát biểu tại hội nghị.

Công an tỉnh sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2023. Ảnh: M.T

Trong 6 tháng đầu năm 2023, bám sát nghị quyết, chương trình công tác và chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, lực lượng công an toàn tỉnh chủ động triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh được đảm bảo ổn định.

Lực lượng công an đã ngăn chặn và đấu tranh hiệu quả với hoạt động chống phá của các loại đối tượng; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện quan trọng, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được triển khai quyết liệt.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.C

Công an đã điều tra, khám phá hơn 300 vụ phạm pháp hình sự (đạt 85%), làm rõ hơn 600 đối tượng; trong đó điều tra khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Nhiều chuyên án, vụ án lớn về kinh tế, hình sự, ma túy được phát hiện, điều tra, làm rõ; nhiều loại tội phạm và vi phạm pháp luật được kiềm chế.

Công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, nhiều chỉ tiêu, yêu cầu của Đề án 06 đạt và vượt. Tỉnh Quảng Nam đã được Bộ Công an công nhận hoàn thành việc cấp căn cước công dân.

Về xây dựng Đảng, Công an tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời các đề án thành phần về xây dựng các lực lượng trong công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Lực lượng công an xã, thị trấn chủ động bám sát cơ sở, nắm hộ, nắm người, tích cực đấu tranh, xử lý tội phạm, góp phần giữ vững ổn định về an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở.

Nhiều tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng tại hội nghị. Ảnh: M.T

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, thành tích của lực lượng Công an tỉnh trong thời gian qua.

Để tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đề nghị Công an tỉnh tiếp tục nắm chắc tình hình, tham mưu, đề xuất các giải pháp giải quyết hiệu quả tình hình an ninh trật tự trên các lĩnh vực an ninh nông thôn, đô thị, an ninh kinh tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tặng Bằng khen Công an tỉnh về thành tích xuất sắc trong tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp tỉnh. Ảnh: M.T

Đồng thời, chủ động triển khai có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tội phạm ngay từ đầu, tại cơ sở; tăng cường đấu tranh, tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, tập trung tại những địa bàn trọng điểm phức tạp.