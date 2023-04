Quý I/2023, Công an Quảng Nam điều tra khám phá 134/153 vụ phạm pháp hình sự

(QNO) - Sáng 5/4, Công an tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác công an quý I/2023; tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đến dự.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh. Ảnh: XUÂN MAI

Quý I/2023, lực lượng công an toàn tỉnh chủ động triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác công an, nhờ đó đạt được nhiều kết quả nổi bật. Công an tỉnh tổ chức đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm với sự vào cuộc quyết liệt của toàn lực lượng và sự tham gia tích cực của hệ thống chính trị; qua đó, nhiều chuyên án, vụ án lớn được điều tra làm rõ, nhiều loại tội phạm và vi phạm pháp luật được kiềm chế.

Lực lượng công an toàn tỉnh đã điều tra khám phá 134/153 vụ phạm pháp hình sự (đạt 87,6%), làm rõ 255 đối tượng; trong đó án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Trên lĩnh vực kinh tế, tham nhũng đã khởi tố điều tra 11 vụ, 34 bị can; trên lĩnh vực ma túy đã khởi tố điều tra 59 vụ, 120 bị can; bắt, vận động 10 đối tượng truy nã. Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội được tăng cường; công tác thi hành án và hỗ trợ tư pháp được chú trọng; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng đạt nhiều kết quả tích cực.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh ghi nhận và biểu dương những kết quả lực lượng công an toàn tỉnh nỗ lực đạt được trong quý I/2023. Đồng chí Lê Trí Thanh yêu cầu thời gian tới lực lượng công an tập trung nắm chắc tình hình, âm mưu hoạt động của các đối tượng; giải quyết hiệu quả các vụ khiếu kiện, tập trung đông người.

Trấn áp mạnh các loại tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy; triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy; đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 của Chính phủ; chú trọng xây dựng lực lượng công an thật sự trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị.

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh. Giám đốc Công an tỉnh cũng trao thưởng 26 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đã được các cấp khen thưởng.