Quyết liệt phòng chống ma túy, nhìn từ “Phiên tòa giả định”

(QNO) - Việc tổ chức phiên tòa giả định xét xử vụ án “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” góp phần nâng cao sự hiểu biết, kiến thức cho người dân, nhất là học sinh, đoàn viên thanh niên về những tác hại của ma túy.



Phiên tòa giả định xét xử tội sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: V.L

Hơn 300 học sinh cùng đại diện các cơ quan, đoàn thể và người dân thuộc 4 phường Vĩnh Điện, Điện Minh, Điện Phương và Điện An (thị xã Điện Bàn) vừa tập trung về Trung tâm VH-TT&TT-TH thị xã Điện Bàn để tham dự phiên tòa giả định xét xử vụ án “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Phiên tòa giả định

Theo cáo trạng, tối 10/4/2023, Nguyễn Văn Tiến (SN 2001, trú khối phố 2 phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn) tổ chức sinh nhật cho mình tại quán Hương Đồng (phường Vĩnh Điện). Tham gia cùng Tiến còn có Nguyễn Văn Tâm, Hoàng Phước Thọ và Lê Quang Bảo. Đến khoảng 22 giờ 40 phút cùng ngày, nhóm của Tiến không nhậu nữa nên Thọ và Bảo về trước.

Lúc này, Tiến rủ Nguyễn Văn Tâm (SN 2002) cùng góp mỗi người 1 triệu đồng mua ma túy sử dụng. Tiến dùng điện thoại liên lạc người thanh niên không rõ lai lịch đặt một gói ma túy loại Ketamine giá 2 triệu đồng, hẹn mang đến giao tại nhà nghỉ Mai Ý.

Tiến bảo Tâm rủ thêm bạn tới chơi, Tâm đã điện thoại gọi Lê Thị Thảo (đủ 13 đến dưới 18 tuổi) và Trần Bảo Quyên đến nhà nghỉ Mai Ý cùng tham gia sử dụng ma túy. Khoảng 2 giờ 15 phút ngày 11/4/2023 lực lượng công an đến kiểm tra, phát hiện lập biên bản thu giữ tang vật phục vụ việc sử dụng ma túy và số ma túy chưa dùng hết tại hiện trường.

Ngày 16/4/2023, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Điện Bàn ra quyết định khởi tố vụ án; quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Văn Tâm về tội danh “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, đồng thời ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Tiến và Nguyễn Văn Tâm.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo và nhận tội. Căn cứ quy định tại Điều 255 Bộ luật Hình sự cùng tình tiết định khung tăng nặng như “đối với 2 người trở lên” và tổ chức “đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 18 tuổi", Nguyễn Văn Tiến và Nguyễn Văn Tâm lần lượt bị tuyên án 10 năm tù và 9 năm tù giam…

Mặc dù phiên tòa giả định nhưng các trình tự đều diễn ra nghiêm túc theo đúng thủ tục tố tụng hình sự. Ảnh: V.L

Bà Nguyễn Thị Thùy Hương - Trưởng phòng Tư pháp thị xã Điện Bàn cho biết, phiên tòa giả định được xây dựng dựa trên vụ án có thật, kể cả việc xét xử cũng được tổ chức đúng quy trình tố tụng của Bộ luật Tố tụng hình sự nhưng với tình tiết dễ hiểu, trực quan, mang tính giáo dục cao. Qua đó giúp nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến đông đảo người dân, nhất là các bạn trẻ, học sinh, thanh niên về ý thức chấp hành pháp luật.

Trong gần 2 giờ đồng hồ diễn ra phiên tòa, nhiều bạn trẻ chăm chú theo dõi với thái độ nghiêm túc. Dương Hà Khánh Linh (lớp 11/2, Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu, Vĩnh Điện) nhìn nhận, phiên tòa giả định rất bổ ích, giúp trang bị kiến thức về phòng chống tác hại của ma túy, đặc biệt sự nghiêm khắc của pháp luật đối với hành vi liên quan.



Chung tay phòng chống tệ nạn ma túy

Là địa bàn giáp ranh TP.Đà Nẵng và TP.Hội An, thời gian qua tình hình an ninh trật tự, đặc biệt tình trạng sử dụng ma túy trái phép trên địa bàn thị xã Điện Bàn diễn ra tương đối phức tạp. Tính đến ngày 15/10, Công an thị xã phát hiện, bắt giữ, khởi tố 32 vụ (với 63 bị can), quản lý 37 trường hợp sau cai nghiện.

Học sinh tham dự phiên tòa hiểu thêm quy định pháp luật, hệ lụy mang đến cho bản thân, gia đình và xã hội đối với việc sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: V.L

Tính đến ngày 14/10, toàn tỉnh có 757 người nghiện, 620 người sử dụng trái phép chất ma túy, 174 đối tượng bị quản lý sau cai nghiện. Số người nghiện ở độ tuổi dưới 30 chiếm 30% và có xu hướng ngày càng trẻ hóa. Từ đầu năm đến nay, lực lượng phòng chống ma túy cũng đã phát hiện, bắt giữ, khởi tố 181 vụ (336 bị can) phạm tội về ma túy (tăng 33 vụ, giảm 1 bị can so với cùng kỳ năm ngoái), thu giữ 3.684 gam heroin; hơn 822,3 gam ma túy tổng hơp; hơn 7,2 gam cần sa; hơn 16,8 gam cỏ Mỹ. Xử lý hành chính 540 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy, phạt hơn 860 triệu đồng….

Trung tá Phan Thanh Hồng - Báo cáo viên pháp luật thị xã Điện Bàn phân tích, bên cạnh một số nguyên nhân như môi trường xã hội, bạn bè rủ rê, tò mò, muốn thể hiện cái tôi bản thân… thì sự thiếu quan tâm của một số phụ huynh, gia đình khiến nhiều bạn trẻ sa chân vào ma túy. Do đó, vai trò của công tác quản lý giáo dục từ gia đình rất quan trọng. “Ban đầu là sử dụng ma túy, sau đó lạm dụng ma túy và cuối cùng là lệ thuộc ma túy và dẫn đến phạm tội” - Trung tá Phan Thanh Hồng dẫn giải.

Theo bà Nguyễn Thị Thúy Hằng - Phó Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã Điện Bàn, mặc dù các cấp chính quyền địa phương luôn quan tâm đến công tác an ninh, trật tự an toàn xã hội, nhưng các tệ nạn xã hội, trong đó có tệ nạn ma túy vẫn nhức nhối; đối tượng phạm tội là thanh thiếu niên đang có chiều hướng gia tăng.

Đông đảo học sinh, đoàn viên thanh niên tham dự phiên tòa giả định. Ảnh: V.L

Do vậy, phiên tòa giả định sẽ góp phần nâng cao sự hiểu biết, kiến thức đến người dân, nhất là học sinh, đoàn viên, thanh niên về tác hại của ma túy. Từ đó, cùng chung tay, hành động phòng chống, đẩy lùi tệ nạn ma túy tại gia đình, địa phương, trường học, cộng đồng…

“Sau phiên tòa giả định này, dự kiến sẽ tổ chức 2 phiên tòa giả định tại 2 trường THPT trên địa bàn thị xã. Qua đó, tuyên truyền mạnh mẽ hơn nữa tác hại và hậu quả của việc sử dụng trái phép chất ma túy” - bà Hằng nói.