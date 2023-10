Tam Kỳ: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân phường Tân Thạnh

(QNO) - Ngày 6/10, tại phường Tân Thạnh (TP.Tam Kỳ), Phòng Cảnh sát hình sự; Phòng Cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm về ma túy Công an tỉnh và Công an TP.Tam Kỳ tổ chức hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 cho cán bộ, công nhân viên và người dân trên địa bàn phường.

Đại biểu cùng nhân dân phường Tân Thạnh tham dự buổi tuyên truyền. Ảnh: Q.H

Đây là một trong nhiều hoạt động nhằm chuẩn bị điều kiện để xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” giai đoạn 2023 - 2030 theo kế hoạch của Công an tỉnh Quảng Nam.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ, công nhân viên và người dân trên địa bàn phường được nghe báo cáo viên các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh và Công an TP.Tam Kỳ phổ biến những nội dung liên quan đến công tác tổ chức triển khai nhiệm vụ xây dựng Công an phường Tân Thạnh trở thành công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị.

Đồng thời cung cấp kiến thức về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; một số phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm giết người, trộm cắp tài sản, lừa đảo qua mạng, tín dụng đen, bạo lực, xâm phạm trẻ em và người dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật, hướng dẫn kỹ năng tuyên truyền về phòng chống tội phạm ma túy cho cán bộ cơ sở.

Buổi tuyên truyền giúp cán bộ, công nhân viên và người dân phường nâng cao nhận thức trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, trở thành cánh tay nối dài cùng lực lượng công an cơ sở, hướng đến xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị” giai đoạn 2023 - 2030.

Trong chương trình, cán bộ chiến sĩ Công an phường Tân Thạnh cũng được tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ trên lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm nhằm đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.