Tăng cường hợp tác phòng chống ma túy giữa Công an tỉnh Quảng Nam và Công an tỉnh Sê Kông (Lào)

(QNO) - Sáng nay 21/12, tại trụ sở Công an tỉnh Quảng Nam, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an tỉnh Sê Kông tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả hợp tác phòng chống ma túy năm 2023 giữa hai đơn vị.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: T.C

Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an Quảng Nam và Thượng tá Hiêm Xay Nha Lat - Phó Giám đốc Công an tỉnh Sê Kông đồng chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quảng Nam cho hay, lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy Công an hai tỉnh trong năm qua đã có nhiều nỗ lực, phối hợp, trao đổi thông tin, nắm tình hình, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ trong hợp tác phòng chống ma túy. Từ đó góp phần đấu tranh, trấn áp hiệu quả tội phạm ma túy trên địa bàn mỗi tỉnh và khu vực biên giới của hai tỉnh.

Hội nghị lần này nhằm đánh giá toàn bộ kết quả đạt được cũng như những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác hợp tác phòng chống ma túy của lực lượng công an hai địa phương trong năm qua. Đồng thời bàn bạc, đưa ra giải pháp để nâng cao hiệu quả hợp tác phòng chống tội ma túy trong năm 2024 và các năm tiếp theo, góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của hai tỉnh nói riêng và hai nước Việt Nam - Lào nói chung, được ổn định, bền vững và thịnh vượng.



Ký kết Biên bản hợp tác phòng chống ma túy năm 2024 giữa Công an hai tỉnh. Ảnh: T.C

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy thông tin, ngay sau khi Bộ Công an ban hành công văn triển khai thực hiện Bản ghi nhớ và tăng cường hợp tác phòng chống ma túy giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào, Công an tỉnh Quảng Nam đã ban hành Kế hoạch chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện.

Trong đó, giao Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an huyện Nam Giang và Công an huyện Tây Giang làm nòng cốt tham mưu Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác hợp tác với các lực lượng Công an tỉnh Sê Kông (Lào) đảm bảo tình hình phòng chống ma túy trên tuyến biên giới Quảng Nam - Sê Kông.

Được sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của lãnh đạo Bộ Công an hai nước Việt Nam và Lào, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Quảng Nam, Ủy ban chính quyền tỉnh Sê Kông, công tác hợp tác phòng chống ma túy giữa Công an hai tỉnh đã đạt được nhiều kết quả nhất định, tạo mối quan hệ gắn bó đặc biệt giữa lực lượng Công an hai tỉnh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia của mỗi tỉnh và bảo vệ an ninh tuyến biên giới Quảng Nam - Sê Kông.

Đại tá Nguyễn Hà Lai tặng quà Công an tỉnh Sê Kông. Ảnh: T.C

Hội nghị cũng đã tập trung trao đổi, phân tích những khó khăn vướng mắc, đề xuất các giải pháp tăng cường hiệu quả công tác phối hợp về phòng chống ma túy trong những năm tiếp theo.

Lãnh đạo hai đơn vị đã ký kết Biên bản hợp tác phòng chống ma túy năm 2024. Nhân hội nghị, hai bên trao tặng các phần quà cho đại diện Công an hai tỉnh và các phòng, ban liên quan...