Tặng vật tư y tế, máy tính cho Công an tỉnh Sê Kông

(QNO) - Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam, sáng nay 20/12, tại Trạm kiểm soát liên hợp Cửa khẩu quốc tế Nam Giang, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng thuốc điều trị, vật tư y tế và 2 bộ máy vi tính cho Công an tỉnh Sê Kông (Lào). Tổng giá trị quà tặng 200 triệu đồng.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam tặng thuốc, vật tư y tế và máy tính cho Công an tỉnh Sê Kông. Ảnh: B.P

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Sê Kông, Đại tá Thạ-Vi-Sắc-Phết-Phu-Luổng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Sê Kông cảm ơn tình cảm sâu sắc của tỉnh Quảng Nam nói chung, Bộ đội Biên phòng tỉnh nói riêng đã luôn quan tâm, giúp đỡ Công an tỉnh Sê Kông thời gian qua.

Đây là hoạt động thể hiện nghĩa tình gắn bó keo sơn giữa 2 tỉnh Quảng Nam - Sê Kông nói chung, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam với Công an tỉnh Sê Kông nói riêng.