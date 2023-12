Tạo phòng tuyến ngăn ma túy

Trước những mối lo về tình hình tội phạm ma túy khu vực biên giới, nhiều giải pháp đã được Công an tỉnh Quảng Nam và Công an tỉnh Sê Kông cụ thể hóa trong biên bản hợp tác vừa được ký kết vào sáng qua 21/12. Đáng chú ý, Công an Quảng Nam đang đề xuất thành lập văn phòng liên lạc phòng chống ma túy và tội phạm qua biên giới (BLO) tại cửa khẩu và đề nghị Công an Sê Kông lập BLO đối biên.

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam và tỉnh Sê Kông ký kết biên bản hợp tác phòng chống ma túy năm 2024. Ảnh: T.C

Nhận diện nguy cơ

Theo Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam, thời gian qua tội phạm ma túy có dấu hiệu dịch chuyển và diễn biến phức tạp tại biên giới các tỉnh Trung Bộ khi lực lượng chức năng tập trung đấu tranh với tội phạm ma túy tại các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ của Việt Nam.

Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh Sê Kông (Lào) dự báo sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, nguy cơ hình thành các đường dây tội phạm ma túy qua biên giới 2 tỉnh khi các đối tượng lợi dụng các hoạt động phương tiện vận chuyển hàng hóa, quặng khoáng sản qua lại biên giới ngày càng nhiều.

Tháng 9 vừa qua, Công an Quảng Nam cũng đã tổ chức tập huấn cho 50 cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Sê Kông về nâng cao năng lực phòng, chống ma túy. Ảnh: T.C

Thông tin về tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Sê Kông, Thượng tá Hiêm Xay Nha Lat - Phó Giám đốc Công an tỉnh Sê Kông cho biết, trên địa bàn tỉnh Sê Kông hiện có nhiều dự án lớn do các chủ đầu tư là người trong và ngoài nước đến đầu tư, thu hút lượng lớn người lao động đến làm việc, sinh sống, buôn bán.

Bên cạnh những yếu tố tích cực, nhiều hệ lụy cũng nảy sinh, làm phát sinh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội nói chung và tội phạm, tệ nạn ma túy nói riêng. Đáng chú ý là tình trạng số lượng phương tiện vận tải các loại hàng hóa, các loại quặng khoáng sản qua lại khu vực cửa khẩu biên giới của 2 tỉnh Quảng Nam - Sê Kông ngày càng nhiều, tiềm ẩn nguy cơ tội phạm ma túy lợi dụng vận chuyển ma túy qua lại biên giới 2 tỉnh.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Nam cho hay, công tác phối hợp giữa cơ quan chức năng hai bên qua “đường dây nóng” còn hạn chế, khó khăn do điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị thông tin liên lạc chưa đảm bảo phục vụ yêu cầu.

Trên địa bàn tỉnh Sê Kông đang hình thành một số “trường chọi gà” hợp pháp tại các huyện giáp biên với Quảng Nam. Dự báo thời gian đến sẽ kéo theo số lượng lớn các đối tượng tham gia, từ đó có thể phát sinh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội khác, nhất là tội phạm và tệ nạn ma túy.

Hệ thống đường mòn, lối mở qua biên giới nhiều nên công tác tuần tra kiểm soát tuyến biên giới của các lực lượng chức năng còn nhiều khó khăn do thiếu phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ kiểm soát người, phương tiện và hàng hóa qua biên giới.

Đại tá Nguyễn Hà Lai trao quà cho lãnh đạo Công an tỉnh Sê Kông. Ảnh: T.C

Đề xuất lập “BLO” ở biên giới

Đại tá Nguyễn Hà Lai nhấn mạnh, trước những chuyển biến nhanh chóng, phức tạp của tình hình tội phạm ma túy cùng những khó khăn, tồn tại đã nêu trên đã đặt ra yêu cầu cao trong công tác phối hợp, hợp tác quốc tế về phòng chống ma túy.

Tại hội nghị, công an hai tỉnh thống nhất sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Hiệp định hợp tác và Biên bản ghi nhớ về hợp tác phòng chống ma túy giữa Bộ công an hai nước; Biên bản hội nghị giao ban thường niên giữa Công an tỉnh Quảng Nam và Công an tỉnh Sê Kông.

Ít nhất mỗi tháng 1 lần, thông qua “đường dây nóng” đã được thiết lập, 3 cấp công an hai tỉnh (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) duy trì trao đổi thông tin trong lĩnh vực phòng chống và kiểm soát ma túy, chất hướng thần và tiền chất, nhất là các thông tin liên quan đến các vụ án, tổ chức, đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia, các đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội ma túy qua biên giới giữa hai tỉnh, các đối tượng cầm đầu đường dây lớn, các đối tượng truy nã trốn trên địa bàn hai tỉnh để xác minh, truy bắt tội phạm.

Theo Đại tá Nguyễn Hà Lai, thời gian tới, Công an tỉnh Quảng Nam dự kiến báo cáo đề xuất Bộ Công an cho phép thành lập văn phòng liên lạc phòng, chống ma túy và tội phạm qua biên giới (BLO) đặt tại Cửa khẩu Nam Giang - Đắc Tà Ọoc (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam).

Đồng thời đề nghị Công an tỉnh Sê Kông báo cáo đề xuất Bộ Công an Lào cho phép thành lập văn phòng BLO đối biên tại cửa khẩu này. Hai bên cũng thống nhất sẽ phối hợp thực hiện các hoạt động nghiệp vụ về phòng, chống và kiểm soát ma túy, chất hướng thần và tiền chất.

Thường xuyên trao đổi, hỗ trợ, hướng dẫn kinh nghiệm, tổ chức hội nghị tập huấn hoặc hội ý nghiệp vụ để hỗ trợ, nâng cao năng lực phòng chống và kiểm soát ma túy cho lực lượng cảnh sát phòng, chống ma túy của công an hai tỉnh.