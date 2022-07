Thẩm định công trình “Lịch sử Công an thị xã Điện Bàn giai đoạn 1945 - 1975”

(QNO) - Ban Tuyên giáo Thị ủy Điện Bàn vừa tổ chức hội thảo thẩm định khoa học công trình “Lịch sử Công an thị xã Điện Bàn giai đoạn 1945 - 1975”.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: P.T.H

Hội thảo tập trung thẩm định những ý kiến đi sâu nghiên cứu về hoạt động của lực lượng Công an thị xã Điện Bàn (trước đây là Công an huyện Điện Bàn) trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, tiến đến giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước; làm rõ nét quá trình xây dựng lực lượng, xây dựng Đảng, công tác hậu cần, các biện pháp nghiệp vụ của ngành công an.

Đại biểu cũng thảo luận làm sáng tỏ nét riêng của Công an thị xã Điện Bàn trong công tác tham mưu ở từng giai đoạn lịch sử; những biện pháp, chiến thuật của ngành công an trong đấu tranh chính trị vũ trang, nhất là các trận đánh ác liệt phá kìm; công tác bảo vệ Đảng, chính quyền, xây dựng cơ sở; công tác phối hợp chiến đấu với các lực lượng vũ trang khác trên địa bàn...

Dự kiến tập “Lịch sử Công an thị xã Điện Bàn giai đoạn 1945 - 1975” hoàn thành và ra mắt nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Công an nhân dân (19.8.1945 - 19.8.2022).