Thẩm duyệt, phê duyệt kết quả nghiệm thu về phòng cháy: Đồng hành, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Khẳng định trong bối cảnh suy thoái kinh tế, doanh nghiệp đã và đang gặp khó khăn, nếu xảy ra sự cố cháy nổ thì “khó khăn sẽ chồng chất”, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh cho hay, cầu thị, sẵn sàng lắng nghe và hỗ trợ doanh nghiệp. Trong khi đó, doanh nghiệp có một số ý kiến liên quan đến vướng mắc, áp lực trong việc đáp ứng các điều kiện, yêu cầu về PCCC.

Đại diện Ban quản lý Khu Kinh tế và khu công nghiệp tỉnh cùng lãnh đạo Công an tỉnh đối thoại với doanh nghiệp. Ảnh: T.C

Nhiều hạn chế

Theo đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, theo phân cấp, từ ngày 1/1/2021 đến ngày 20/7/2023, đơn vị đã tiếp nhận 560 hồ sơ đề nghị thẩm duyệt thiết kế về PCCC (có 140 dự án, công trình vốn đầu tư công và 420 doanh nghiệp, kinh tế tư nhân, trong đó 206 dự án, công trình xây dựng mới và 354 hạng mục cải tạo, bổ sung).

Đơn vị đã thẩm duyệt và ra văn bản thẩm duyệt PCCC đối với 503 dự án, công trình, ban hành 40 văn bản hướng dẫn chủ đầu tư và đơn vị tư vấn thiết kế điều chỉnh thiết kế để đảm bảo theo quy định tại quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC để được cấp văn bản thẩm duyệt PCCC; còn 17 dự án, công trình đang thực hiện thẩm duyệt.

Theo lãnh đạo đơn vị này, trong lập thiết kế cho công trình, liên quan đến việc không đảm bảo về PCCC theo quy định tại các quy chuẩn, tiêu chuẩn nổi lên các yếu tố về bậc chịu lửa, khoảng cách an toàn về PCCC, khoang cháy; lối thoát nạn; hệ thống PCCC. Ngoài ra, sau khi thẩm duyệt, phải được tổ chức nghiệm thu và đề nghị cơ quan Cảnh sát PCCC chấp thuận kết quả nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng.

“Trong số 405 hồ sơ đề nghị kiểm tra kết quả nghiệm thu về PCCC, đơn vị đã ban hành 17 văn bản hướng dẫn chủ đầu tư và các đơn vị liên quan khắc phục các lỗi trong thi công so với thiết kế được thẩm duyệt.

Các lỗi chưa được chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC nổi lên gồm: thi công không đúng với thiết kế đã được thẩm duyệt về PCCC làm thay đổi khoảng cách an toàn về PCCC, bậc chịu lửa, khoang cháy, thoát nạn, công năng sử dụng nhưng không thực hiện thẩm duyệt điều chỉnh về PCCC theo quy định; hồ sơ nghiệm thu về PCCC không đảm bảo; hệ thống báo cháy, chữa cháy không đảm bảo yêu cầu phòng cháy, chữa cháy theo thiết kế. Đơn vị cũng đã đình chỉ, tạm đình chỉ toàn bộ đối với 48 công trình, đình chỉ một số hạng mục đối với 38 công trình” - Thượng tá Trần Công Tiết, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thông tin.

Tuyệt đối không gây khó dễ

Ông Phan Lạnh - đại diện lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cho hay, một số doanh nghiệp về lĩnh vực vật liệu xây dựng cho rằng đối với nhà máy, nhà xưởng cá biệt, nguy cơ cháy khác so với doanh nghiệp lĩnh vực may mặc, sản xuất chế biến gỗ, nhưng về quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế và thẩm duyệt không có sự khác nhau, suất đầu tư rất cao, tốn kém, cần sự ghi nhận, phân hóa nguy cơ để có phương án mức độ vừa phải, giảm bớt áp lực cho doanh nghiệp.

Đối với cơ quan nhà nước, trường học, số lượng tập trung đông, nhưng tần suất kiểm tra 6 tháng một lần khá áp lực. Ngoài ra, đại diện một số doanh nghiệp, đơn vị quản lý các khu - cụm công nghiệp cũng kiến nghị nhiều nội dung về việc tăng cường xe chữa cháy, tăng cường năng lực chữa cháy và khắc phục một số hạn chế, điều chỉnh quy định trong thẩm duyệt, phê duyệt nghiệm thu về PCCC...

Sau khi giải đáp những kiến nghị của từng đơn vị, doanh nghiệp, Đại tá Hồ Song Ân - Phó Giám đốc Công an tỉnh khẳng định, Công an tỉnh nhận thấy và luôn chia sẻ những khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải và sẽ luôn đồng hành với doanh nghiệp, cùng phối hợp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững, an toàn và đúng quy định pháp luật.

Thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác PCCC, tích cực phối hợp với Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh tiếp tục kiểm tra, rà soát các dự án, công trình còn khó khăn, vướng mắc về PCCC.

Đồng thời chú trọng nghiên cứu, báo cáo, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, thay thế một số quy định về PCCC không còn phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhưng vẫn bảo đảm an toàn PCCC theo đúng quy định.

“Chúng tôi đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tăng cường làm việc trực tiếp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trên tinh thần khách quan, cởi mở và theo hướng cầm tay chỉ việc.

Đồng thời sẽ theo dõi, đôn đốc người đứng đầu doanh nghiệp có giải pháp thực hiện dứt điểm các hạn chế, vi phạm trong công tác PCCC; không để xảy ra trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhũng nhiễu, gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân hoặc thực hiện sai quy trình gây bức xúc trong dư luận” - Đại tá Hồ Song Ân nói.