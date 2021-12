Thầm lặng góp công

Đi cùng những bước chuyển mình của xứ Quảng, lực lượng An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, đấu tranh bền bỉ và kiên quyết với tội phạm. Những chiến công của đơn vị ghi dấu nỗ lực trong thầm lặng của rất nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ và góp phần làm dày thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng.

Phòng An ninh điều tra là một trong những đơn vị vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Tổng Cục Chính trị Công an nhân dân.Ảnh: T.C

Từ những chiến công

Đằng sau chuyên án, luôn là rất nhiều tâm sức. Khó có thể kể hết những khó khăn, áp lực của cán bộ chiến sĩ ANĐT suốt quá trình đeo bám, thu thập thông tin, tài liệu để lần tìm, đấu tranh và đưa ra ánh sáng nhiều vụ việc. Họ giữ cho riêng mình phần tận tụy, để góp nên nhiều chiến công.

Tháng 8.2020, nhận thấy dấu hiệu lợi dụng giấy phép sử dụng vật liệu nổ để hoạt động mua bán, tàng trữ, sử dụng vật liệu nổ trái phép, Cơ quan ANĐT phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang các đối tượng là nhân viên của các công ty đang thi công công trình thủy điện Nước Chè có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ.

Công tác điều tra mở rộng được tiến hành rất nhanh sau đó. Vụ án “Tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu liệu nổ” được khởi tố với 9 bị can liên quan, trong đó có lãnh đạo doanh nghiệp ở nhiều tỉnh, thành cùng một lượng lớn tang vật là thuốc nổ, kíp nổ, dây truyền nổ.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, lực lượng ANĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố, điều tra 303 vụ án, 677 bị can với nhiều tội danh. Đơn vị đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; tập thể và nhiều lượt cá nhân đơn vị được Bộ Công an, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh tặng Bằng khen, Giấy khen. Đơn vị nhiều năm được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc, đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, “Đơn vị Tiên tiến”. Chi bộ nhiều năm liền đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch, vững mạnh”, “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Chiến công nối tiếp chiến công, cũng trong tháng 8.2020, khi tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, Phòng ANĐT phối hợp Công an TP.Hội An phát hiện 21 đối tượng là người Trung Quốc đến lưu trú tại địa bàn Quảng Nam nhưng không có hộ chiếu và các loại giấy tờ khác có liên quan.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, đơn vị nhanh chóng tiếp nhận vụ việc và tổ chức tiến hành các hoạt động điều tra, xác minh.

Dịch Covid-19 xảy ra, khai thác thông tin từ các đối tượng ngay trong khu cách ly, dù phải đối mặt với nhiều áp lực, đơn vị nhanh chóng làm rõ đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch với giá tiền từ 4.000 đến 9.000 nhân dân tệ.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ linh hoạt, đường dây này được bóc gỡ. Vụ việc được kết luận, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố 4 bị can liên quan đến hành vi “tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh, ở lại Việt Nam trái phép và đưa hối lộ”. Những đối tượng được đưa ra ánh sáng, nhân dân càng thêm tin tưởng vào lực lượng công an, tin tưởng vào sự nghiêm minh của luật pháp.

Viết tiếp truyền thống

Trải qua 25 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng ANĐT Công an tỉnh không ngừng phát triển, luôn kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng ANĐT nói riêng và các thế hệ lãnh đạo, cán bộ đi trước.

Phấn đấu, giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên quyết, dũng cảm, mưu trí tấn công trấn áp tội phạm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, trở thành quyết tâm chung, được lớp cán bộ chiến sĩ trẻ hôm nay tiếp tục kế thừa.

Thượng tá Nguyễn Quang Phước - Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan ANĐT Công an tỉnh chia sẻ, ANĐT là cơ quan tư pháp duy nhất của lực lượng an ninh có chức năng điều tra theo trình tự thủ tục tố tụng đối với các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia và các loại tội phạm khác theo quy định của pháp luật.

“Tuy ở mỗi giai đoạn cách mạng, với tên gọi và mô hình tổ chức khác nhau, nhưng lực lượng ANĐT luôn khẳng định được vị trí là một trong những lực lượng nòng cốt, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cán bộ chiến sĩ đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh chính trị, tư cách đạo đức, lối sống, đủ sức đề kháng để chống lại các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Chúng tôi sẽ quyết tâm tiếp bước, phát huy truyền thống của lực lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới” - Thượng tá Nguyễn Quang Phước nói.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh cho hay, chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng ANĐT Công an tỉnh luôn được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan bảo vệ pháp luật, các lực lượng khác trong và ngoài ngành Công an, sự đùm bọc, tin cậy và giúp đỡ to lớn của quần chúng nhân dân.

“Qua các giai đoạn lịch sử khác nhau, lực lượng ANĐT Công an tỉnh luôn tuyệt đối trung thành với Đảng và Tổ quốc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và ngành Công an giao phó, hết lòng phục vụ nhân dân, mưu trí, sáng tạo, lập nhiều chiến công, tiếp tục xứng đáng là lực lượng tin cậy, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân” - Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng nói.