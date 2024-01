Thăng Bình có 3 tập thể và 2 cá nhân được Bộ Công an khen thưởng

(QNO) - Sáng nay (10/1/2024), Công an huyện Thăng Bình tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác công an năm 2023 và triển khai nhiệm vụ 2024.

Đại tá Hồ Song Ân - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao bằng khen của Bộ Công an cho 3 tập thể và 2 cá nhân. Ảnh: Đ.H

Trong năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững. Công tác điều tra, xử lý tội phạm đảm bảo kịp thời, không xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt cao (82,9%).

Trong năm, đã phát hiện 60 vụ (69 đối tượng) liên quan đến lĩnh vực trật tự quản lý kinh tế, chức vụ, môi trường, trong đó, khởi tố 2 vụ (2 bị can); phát hiện 14 vụ (22 đối tượng) liên quan đến tội phạm ma túy và 62 vụ sử dụng trái phép chất ma túy (74 đối tượng), đã lập hồ sơ đưa 22 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc và khởi tố 14 vụ (22 bị can), xử lý hành chính 60 vụ (67 đối tượng).

Trên địa bàn huyện đã xảy ra 70 vụ phạm pháp hình sự, đã điều tra 58 vụ (đạt 82,9%), trong đó, có 3 vụ án rất nghiêm trọng; xử lý vi phạm hành chính 93 vụ (193 đối tượng), phạt 813,4 triệu đồng; triệt xóa 34 vụ đánh bạc với 154 đối tượng tham gia (thu giữ 136,11 triệu đồng, tạm giữ 35 xe máy, 25 điện thoại di động và các tang vật liên quan.

Năm 2023, đã xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông đường bộ (21 người chết và 21 người bị thương) và xảy ra 6 vụ đuối nước, làm chết 6 người. Công an huyện Thăng Bình đã tổ chức 254 ca tuần tra kiểm soát an toàn giao thông phát hiện, lập biên bản xử lý 1.567 trường hợp vi phạm, tạm giữ 705 phương tiện, tước GPLX 359 trường hợp.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đ.H

Trên lĩnh vực xây dựng Đảng, năm 2023, Đảng bộ Công an huyện được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đơn vị hoàn thành việc đánh giá xếp loại đối với 8 chi bộ trực thuộc và 52 đảng viên. Trong đó, có 1 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 5 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam đã trao bằng khen của Bộ Công an cho 3 tập thể và 2 cá nhân; trao tặng danh hiệu Đơn vị quyết thắng của Giám đốc Công an tỉnh cho 14 đơn vị, tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" cho 18 cán bộ chiến sĩ và 1 chiến sĩ phục vụ; Đảng ủy Công an huyện khen thưởng cho 1 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023.