Thăng Bình: Ký cam kết phòng chống pháo nổ dịp tết Quý Mão

(QNO) - Công an huyện Thăng Bình vừa tổ chức ký cam kết thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về pháo trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Trưởng công an 22 xã, thị trấn đã ký cam kết thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, vai trò của từng công an xã, nhất là vai trò của trưởng công an xã trong công tác phòng chống các hành vi vi phạm về pháo trong dịp tết. Nội dung cam kết là vận động 100% hộ dân ký cam kết không sản xuất, chế tạo, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo, thuốc pháo; 100% xã, thị trấn không xảy ra tình trạng đốt pháo trái phép; xử lý nghiêm đối với hành vi sai phạm về pháo...