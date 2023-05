Thăng cấp bậc hàm Đại tá đối với Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam

(QNO) - Sáng 23/5, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thăng cấp bậc hàm đối với Thượng tá Võ Thị Trinh - Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định thăng cấp bậc hàm và tặng hoa chúc mừng Đại tá Võ Thị Trinh. Ảnh: XUÂN MAI

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng tá lên Đại tá cho Phó Giám đốc Công an tỉnh Võ Thị Trinh (SN 1977, quê quán Điện Bàn).

Tại buổi lễ cũng đã công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc bổ nhiệm có thời hạn đối với Thượng tá Nguyễn Thị Xuân Tiên (SN 1976, quê quán Duy Xuyên) - Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng chúc mừng Đại tá Võ Thị Trinh và Thượng tá Nguyễn Thị Xuân Tiên; đồng thời đề nghị các đồng chí tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm tận lực, phát huy trí tuệ cùng với tập thể thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.