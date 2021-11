Thanh niên Cadong mong được nhập ngũ

(QNO) - Nhiều thanh niên đồng bào dân tộc huyện miền núi Bắc Trà My tự nguyện đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự với mong muốn được được là người lính cụ Hồ, được phục vụ đất nước dù trong tình hình dịch bệnh khó khăn nhất.

Để chuẩn bị cho công tác giao quân năm 2022, huyện miền núi Bắc Trà My đang gấp rút triển khai công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự trong điều kiện tuân thủ nghiêm ngặt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tại xã Trà Tân, 99% thanh niên địa phương đã hăng hái tham gia khám sức khỏe, chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch Covid-19.

Thanh niên Đinh Văn Hà – dân tộc Cadong, (thôn 1, Trà Tân tự nguyện nộp đơn tham gia nghĩa vụ quân sự đợt này.

Thanh niên được gọi khám ngồi đúng khoảng cách, thực hiện đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, vệ sinh tay bằng dung dịch sát khuẩn… theo hướng dẫn. Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện Bắc Trà My đã lấy mẫu test nhanh Covid-19 tất cả thanh niên lên trạm đợt này. Toàn xã Trà Tân có 132 thanh niên trong độ tuổi từ 18 đến 27. Dự kiến, địa phương sẽ tuyển chọn 7 thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ đợt này.

Anh Nguyễn Thanh Hải - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Trà Tân (Bắc Trà My) cho biết: “Mặc dù tình hình dịch bệnh khó khăn, nhưng địa phương chỉ có 1 trường hợp thanh niên đi làm về từ vùng dịch về phải thực hiện cách ly nên chưa lên trạm khám theo quy định. Nhiều thanh niên là người đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương đã tự nguyện đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự đợt này”.

Thanh niên được test nhanh khi đến khám nghĩa vụ quân sự.

Thanh niên Đinh Văn Hà – dân tộc Cadong, (thôn 1, Trà Tân) là một trong những thanh niên tự nguyện làm đơn tham gia nghĩa vụ quân sự đợt này. Gia đình anh Hà có 4 anh, chị em, anh trai đầu của Hà đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự về lại địa phương. Hôm nay, thanh niên Đinh Văn Hà quyết định mình viết đơn xin được tham gia nhập ngũ.

“Tôi mong muốn được vào quân đội để rèn luyện, học tập và cống hiến sức trẻ xây dựng quê hương. Trong tình hình dịch bệnh khó khăn thì tôi thấy mỗi thanh niên cần có trách nhiệm hơn nữa trong việc tham gia nghĩa vụ quân sự. Tôi đã sẵn sàng, đi mô cũng được" - anh Đinh Văn Hà chia sẻ.

Để đảm bảo chất lượng công tác giao quân, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Bắc Trà My đã chỉ đạo 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện đúng các bước điều tra, xét thực lực ở thôn, tổ dân phố từ xã đến huyện. Theo đó, toàn huyện có 1.335 công dân đủ điều kiện khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, 375 thanh niên đã được gọi khám. Dự kiến, Bắc Trà My sẽ giao 95 thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2022 sắp đến.

“Tính đến nay, huyện Bắc Trà My cơ bản hoàn thành công tác sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự tại 8/13 xã, thị trấn. Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã thực hiện thống nhất, chặt chẽ các khâu, các bước. Trong đó, chú trọng công tác phòng chống dịch Covid-19, địa phương đã phát hiện 2 trường hợp dương tính với Covid-19 trong quá trình test nhanh trước khi khám tuyển. Với phương châm “tuyển người nào chắc người đó”, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện Bắc Trà My phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao với chất lượng tốt nhất” - Trung tá Trần Phước Xạ, Phó Chỉ huy trưởng Cơ quan quân sự huyện Bắc Trà My cho biết.