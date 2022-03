Thưởng nóng Công an Thăng Bình sau chuyên án cướp tài sản táo tợn trên địa bàn

(QNO) - Ngày 17.3, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đến động viên, thưởng nóng cho Công an huyện Thăng Bình do có thành tích xuất sắc trong phòng chống tội phạm, nhanh chóng điều tra, làm rõ chuyên án cướp tài sản trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Hà Lai trao thưởng nóng cho công an huyện Thăng Bình. Ảnh: Q.H

Theo cơ quan điều tra, từ thông tin quần chúng trình báo khoảng 14 giờ ngày 27.12.2021, tại Công ty TNHH Thiết bị vệ sinh Trung An (xã Bình Nguyên) có 2 nam thanh niên điều khiển xe mô tô, đóng vai khách hàng đến hỏi mua thiết bị vệ sinh.

Lợi dụng trời mưa to, vắng người, 2 thanh niên khống chế nữ nhân viên bán hàng là chị V.T.D.H. (SN 1981) rồi dùng dao uy hiếp, trói chị H. Hai đối tượng lấy trên người chị H. 200 nghìn đồng, 1 chiếc nhẫn vàng và 1 sợi dây chuyền vàng, sau đó lên xe tẩu thoát.

Tiếp nhận thông tin, xác định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Công an huyện Thăng Bình khẩn trương chỉ đạo các lực lượng tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm việc với bị hại.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xác minh, Công an huyện Thăng Bình xác định được 2 đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản trên là Lê Ngọc Nên (SN 1995, thôn Hà Nhai Bắc, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) và Trần Văn Hiền (xã Bình Định Bắc, Thăng Bình).

Đơn vị này đã bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Hiền để tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý. Đối với đối tượng Lê Ngọc Nên bị Công an quận Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) tạm giam do liên quan một vụ án cướp giật khác.

Việc xuất sắc triệt phá chuyên án, làm rõ và bắt giữ đối tượng phạm tội đã kịp thời lập lại an ninh trên địa bàn, củng cố lòng tin của quần chúng nhân dân, từ đó xử lý nghiêm minh các đối tượng phạm tội, góp thêm một chiến công xuất sắc cho bề dày truyền thống đơn vị.