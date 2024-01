Tiên Phước có 74 mô hình tự phòng, tự quản về an ninh trật tự

(QNO) - Sáng 23/1, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Ban An toàn giao thông huyện Tiên Phước tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công an xã Tiên Cảnh (Tiên Phước) tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự. Ảnh: N.H

Năm 2023, Công an huyện Tiên Phước và Công an cấp xã, thị trấn phối hợp tổ chức 233 buổi phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thu hút hơn 21.600 lượt người tham gia. Phối hợp triển khai 15 mô hình “1+n”, quản lý, giáo dục người vi phạm pháp luật, người chấp hành xong án phạt tù. Mở 26 lớp giáo dục pháp luật cho 325 đối tượng vi phạm trật tự xã hội. Tạo điều kiện cho 171 đối tượng nghiện điều trị cai nghiện bằng thuốc Methadone.

Công an huyện điều tra, khám phá, làm rõ 36/40 vụ án xâm phạm trật tự xã hội (đạt 90%). Phát hiện, bắt giữ 13 vụ/15 đối tượng phạm tội về ma túy; điều tra, xử lý 34 vụ/38 đối tượng có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; lập hồ sơ đưa 88 người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Địa phương tiếp tục duy trì 61 hòm thư tố giác tội phạm ở thôn, khối phố. Trong năm, nhân dân cung cấp 287 nguồn tin về an ninh trật tự (trong đó 170 tin có giá trị); duy trì 74 mô hình “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh trật tự”. Lực lượng chức năng tổ chức 35 đợt kiểm tra, truy quét khai thác lâm khoáng sản trái phép.

Lãnh đạo huyện Tiên Phước khen thưởng các tập thể, cá nhân. Ảnh: N.H

Công an huyện Tiên Phước tổ chức 498 ca tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông; phát hiện, lập biên bản xử lý hơn 1.100 trường hợp vi phạm. Trong năm, trên địa bàn xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông, 16 vụ va chạm giao thông làm 7 người chết, 44 người bị thương.

Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước khen thưởng 15 tập thể, 30 cá nhân hoàn thành tốt công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2023.