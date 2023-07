Tọa đàm khảo sát xây dựng Luật Phòng không nhân dân

Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội khảo sát phục vụ thẩm tra các dự án luật tại Quảng Nam

QUỐC TUẤN | 24/04/2023 - 18:00

(QNO) - Chiều nay 24/4, tại TP.Hội An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tiếp và làm việc với đoàn công tác Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội liên quan đến việc khảo sát phục vụ thẩm tra dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi) và dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.