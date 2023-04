Trao giải cuộc thi nhận thức về chấp hành kỷ luật, pháp luật trong Bộ đội Biên phòng

(QNO) - Sáng 6/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổng kết, trao giải cuộc thi “Nhận thức về tình hình chấp hành kỷ luật, pháp luật và đề xuất biện pháp phòng ngừa vi phạm trong BĐBP”.

Nhiều bài dự thi được đầu tư công phu, trình bày sáng tạo. Ảnh: VĂN VINH

Đây là cuộc thi có ý nghĩa chính trị sâu sắc nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, học tập pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội, quy định đảm bảo an toàn, nhất là đảm bảo an toàn giao thông. Qua đó, giúp cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ hơn về chấp hành kỷ luật, pháp luật; nâng cao trách nhiệm trong học tập, công tác, tự giác rèn luyện, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; giảm thiểu tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn trong BĐBP tỉnh; góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Sau hơn 20 ngày phát động, 100% sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong BĐBP tỉnh đã tham gia cuộc thi. Mỗi cá nhân tham gia 1 bài dự thi bằng hình thức viết tay trên khổ giấy A4. Nhiều bài dự thi được đầu tư công phu cả về công sức, trí tuệ, sưu tầm nhiều tài liệu, hình ảnh giá trị, trình bày lôgic và có nhiều sáng tạo.

Kế thúc cuộc thi, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã trao 1 giải đặc biệt, 2 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 6 giải khuyến khích; tặng giấy khen 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức, tham gia cuộc thi.