Triển khai thi hành Luật Công an nhân dân và một số luật có liên quan

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

UBND tỉnh yêu cầu tăng cường triển khai phổ biến, giáo dục, truyền thông chính sách Luật Công an nhân dân sửa đổi và các luật có liên quan

Theo nội dung kế hoạch, trong năm 2023 và 2024, UBND tỉnh yêu cầu Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh có trách nhiệm triển khai phổ biến, giáo dục và truyền thông chính sách các luật theo chương trình, kế hoạch hằng năm; có giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các luật; định hướng nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các luật phù hợp với các lĩnh vực, địa bàn, đối tượng.

Công an tỉnh được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức hội nghị quán triệt nội dung các luật và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng công an, cán bộ, công chức, viên chức, báo cáo viên pháp luật các sở, ban, ngành, địa phương. Bên cạnh đó, chủ động biên soạn, in ấn tài liệu tập huấn chuyên sâu về tuyên truyền, phổ biến các luật cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt, báo cáo viên pháp luật công an các đơn vị, địa phương.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng giao Sở TT&TT chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình ở tỉnh và địa phương tuyên truyền, phổ biến các luật và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, biện pháp thi hành. Nội dung tuyên truyền tập trung những điểm mới của các luật; các tin, bài phản ánh về công tác triển khai thực hiện; phản bác các quan điểm có nội dung xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng được thể chế trong quy định của các luật...

UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận tổ chức tuyên truyền, phổ biến các luật cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.