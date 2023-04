Trộm cắp lộng hành, làng quê bất an

(QNO) - Gần một tháng qua, kẻ gian liên tiếp đột nhập vào hàng chục nhà dân trên địa bàn 2 xã Điện Tiến và Điện Hồng (thị xã Điện Bàn) trộm cắp tài sản, khiến người dân lo lắng, bất an.

Cửa sau nhà ông Phạm Phú Hữu bị kẻ trộm mở khóa. Ảnh: V.L

Đêm bất an

Ông Phạm Phú Hữu (thôn Cẩm Văn Nam, xã Điện Hồng) chỉ chiếc cửa sắt kiên cố thông ra vườn nói: “Tôi vừa thuê thợ đóng mới cái cửa này sau bữa bị trộm đột nhập. Coi như mất bò mới lo làm chuồng, tuy trễ nhưng phải làm cho chắc, chứ như hiện nay thấy bất an quá”.

Trước khi gia cố thêm cửa mới, lối ra sau nhà ông Hữu được đóng mở bằng một chiếc cửa sắt cũ kỹ, chốt cài lỏng lẻo. Khuya 11/4, kẻ gian đã đột nhập vào nhà bằng lối này, dù ông Hữu đã bắt một camera đối diện, nhưng dường như vô dụng.

“Sáng dậy khi phát hiện mất đồ, kiểm tra camera thấy một thanh niên khèo chốt cửa vào nhà, nhìn thấy có camera, nó quay ra lấy áo trùm đầu rồi vô lại”, ông Hữu kể. Tổng tài sản gia đình ông Hữu bị trộm lấy mất khoảng 50 triệu đồng cùng 2 điện thoại thông minh.

Ngoài ông Hữu, trong đêm 11/4 trẻ gian cũng đột nhập hai gia đình khác lục tìm tài sản. Đáng nói, chỉ sau đó 3 ngày đạo chích tiếp tục đột nhập cùng lúc 6 nhà dân ở hai thôn Cẩm Văn Bắc và Cẩm Văn Nam như nhà ông Phạm Bình, Nguyễn Hoàng Vỹ, Ka Văn Vinh… lấy đi tiền bạc, điện thoại khiến người dân vô cùng hoang mang, lo lắng.

[VIDEO] - Ông Phạm Phú Hữu kể lại việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy tiền

Những vụ trộm cắp này xảy ra không lâu sau hàng loạt vụ đột nhập của kẻ gian vào nhà dân ở 2 thôn Xuân Diệm và Châu Sơn 1 (xã Điện Tiến) trước đó khoảng 10 ngày. Không chỉ lấy tiền mặt hay điện thoại, gà vịt trong chuồng cũng bị kẻ gian bắt đi.

Ông Trần Văn Chính, thôn Xuân Diệm (xã Điện Tiến) cho biết, khuya 1/4 kẻ trộm đột nhập vào nhà ông gần 50 phút lục tung mọi góc ngách tìm kiếm tài sản, kể cả phòng ngủ nhưng cả nhà không ai hay biết. Sáng hôm sau mở camera thấy kẻ gian đi lại trong nhà như chỗ không người ai cũng rùng mình. Ông Chính bán tạp hóa nên tiền mặt thường xuyên để trong nhà, khó thể biết mất bao nhiêu, nhưng ước tính không dưới 20 triệu đồng.

Theo ông Trần Đình Thuận - Trưởng thôn Xuân Diệm, có hai nguyên nhân khiến kẻ gian liên tiếp đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản, đầu tiên do người dân chủ quan, lơ là mất cảnh giác, không đóng cửa ngõ kỹ càng trước khi đi ngủ, đặc biệt đối tượng trộm cắp rất liều lĩnh manh động, thậm chí có thể dùng thuốc mê. “Do diện tích thôn Xuân Diệm rộng lớn (nhập lại từ 3 thôn) trong khi lực lượng dân phòng mỏng (6 người) nên khó thể tuần tra kiểm soát tất cả được. Sau những vụ trộm cắp diễn ra liên tiếp trên địa bàn, lực lượng dân phòng thôn phối hợp cùng công an xã tăng cường tuần tra nên tình hình tạm lắng” - ông Thuận thông tin.



Người dân nâng cao cảnh giác

Qua tìm hiểu những hộ dân bị trộm đột nhập, bên cạnh sự liều lĩnh, manh động của kẻ gian thì một nguyên nhân chính là do lơ là mất cảnh giác. Một số người dân cho biết, do trời nắng nóng nên khi đi ngủ không đóng cửa mà để cho mát, chưa kể mót số cửa sổ cũng không có khung bảo vệ… nên tạo điều kiện để kẻ gian dễ dàng dùng xà ben nậy cửa vào.

Ông Phạm Phú Hữu thừa nhận, trong đêm gia đình ông bị mất đồ, cửa hậu thông ra vườn chốt cài lỏng lẻo, cửa ngách lên nhà chính cũng chỉ khép hờ.

Bà Hiền - vợ ông Trần Văn Chính cho rằng kẻ gian đã dùng thuốc mê khi đột nhập vào nhà lục tìm tài sản. Ảnh: V.L

Mặc dù số tài sản thiệt hại không phải quá lớn nhưng với hành vi liều lĩnh lộng hành của kẻ gian đã khiến người dân hoang mang, lo lắng. Không chỉ trộm cắp ở 2 xã Điện Hồng, Điện Tiến, các xã lân cận như Điện Hòa, Điện Phước cũng xuất hiện tình trạng trộm cắp với hành vi tương tự.

Qua trao đổi, Trung tá Phạm Xuân Hạn - Trưởng Công an xã Điện Hồng cho hay sau khi nhận được thông tin mất trộm từ người dân, ngay từ sáng sớm lực lượng công an xã và thị xã đã đến hiện trường nắm bắt thông tin, điều tra.

“Chức năng của công an xã là tiếp nhận sự việc ban đầu, làm hồ sơ thông báo cho đội hình sự công an thị xã đến điều tra. Hiện nay công an vẫn đang làm việc, mật phục thường xuyên. Ngày 30/3 vừa rồi chúng tôi cũng đã bắt được một đối tượng là Trần Văn Hiệp (41 tuổi, quê Điện Nam Đông, Điện Bàn), người này cũng đã thừa nhận hành vi trộm cắp một số vụ trên địa bàn. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục khai thác” - Trung tá Phạm Xuân Hạn nói.

Ngôi nhà ông Trần Văn Chính bị kẻ gian đột nhâp vào lấy tài sản. Ảnh: V.L

Theo lãnh đạo Công an thị xã Điện Bàn, sau những vụ việc xảy ra, lực lượng công an thị xã cũng như công an các địa phương đã tăng cường tuần tra, mật phục cả ban ngày lẫn ban đêm. Đặc biệt, ngày 6/4 vừa qua công an thị xã cũng đã bắt được một nhóm gồm 3 đối tượng, hiện đang điều tra mở rộng vụ án nên tình hình nhìn chung đã yên ắng.

Đồng thời, công an thị xã cũng đẩy mạnh tuyên truyền người dân về các thủ đoạn của kẻ xấu, qua đó nâng cao tinh thần cảnh giác không tạo điều kiện cho đối tượng xấu có cơ hội đột nhập vào nhà, thực hiện các hành vị trộm cắp.