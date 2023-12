Trộm xe máy từ Đà Nẵng về đến Đại Lộc thì bị bắt

Công an Hội An bắt giữ đối tượng trộm cắp xe mô tô

TRANG PHƯƠNG | 23/10/2023 - 08:56

(QNO) - Công an TP.Hội An vừa bắt giữ đối tượng Giang Tuấn Anh (SN 1984, thường trú quận 6, TP.Hồ Chí Minh; đang tạm trú tại phường Minh An, TP.Hội An) về hành vi trộm cắp tài sản.