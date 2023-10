Trong 10 tháng, Công an huyện Phú Ninh lập biên bản 393 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn

(QNO) - Thông tin trên được đại diện lãnh đạo Công an huyện Phú Ninh nêu ra tại diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” năm 2023, diễn ra sáng nay 25/10.

Công an huyện Phú Ninh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” năm 2023, sáng nay 25/10. Ảnh: N.Đ

Báo cáo kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự từ đầu năm 2023 đến nay, Công an huyện Phú Ninh cho biết, lực lượng công an tổ chức tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông trên các tuyến và lập biên bản vi phạm hành chính 1.139 trường hợp, nộp vào ngân sách nhà nước hơn 3 tỷ đồng.

Đặc biệt, lực lượng công an huyện lập biên bản nhiều chuyên đề nổi bật, trong đó có 393 trường hợp điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn hoặc không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của người thi hành công vụ; xử lý 53 trường hợp ô tô tải có kích thước thùng xe không đúng với thiết kế của nhà sản xuất và 160 trường hợp vi phạm tốc độ.

Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an huyện tổ chức 53 lượt tuần tra với sự tham gia của 212 lượt cán bộ, chiến sĩ trên toàn địa bàn huyện, trong đó tập trung vào các địa bàn phức tạp về ANTT, các điểm nghi vấn tổ chức đánh bạc, đánh bạc, tại các khu vực giáp ranh...

Ngoài ra, công an xã, thị trấn phối hợp tổ chức 1.283 lượt tuần tra kiểm soát với 4.190 lượt người tham gia, nắm tình hình các điểm đánh bạc. Phát hiện, thu giữ 2 xung kích điện, 2 súng tự chế, 1 cây mã tấu, 1 cây nhị khúc, đẩy đuổi 118 tụ điểm đánh bạc dưới nhiều hình thức, giải tán các nhóm tập trung đông người quá giờ quy định. Cùng với đó, tham gia hòa giải 53 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân...