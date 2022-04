Tuyên truyền an toàn giao thông cho chủ phương tiện vận tải hàng hóa

(QNO) - Hôm nay 9.4, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện Duy Xuyên tổ chức hội nghị tuyên truyền trật tự an toàn giao thông cho 252 chủ phương tiện, người điều khiển ô tô vận tải hàng hóa.

Đông đảo chủ phương tiện vận tải tham dự hội nghị tuyên truyền trật tự an toàn giao thông. Ảnh: T.L

Báo cáo viên của Đội Cảnh sát giao thông - trật tự chuyển tải 3 chuyên đề: phòng ngừa vi phạm về tải trọng - phát triển kinh doanh vận tải một cách bền vững; lạm dụng rượu bia - nguy cơ hàng đầu dẫn đến tai nạn giao thông; thực trạng tình hình an toàn giao thông trên địa bàn, trách nhiệm của chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện ô tô vận tải hàng hóa với công tác bảo đảm an toàn giao thông.

Đây là chương trình thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam về triển khai thực hiện Năm an toàn giao thông 2022 và kế hoạch tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ.

Đại diện các chủ phương tiện vận tải hàng hóa ký cam kết chấp hành nghiêm quy định khi tham gia giao thông. Ảnh: T.L

Qua đó, giúp chủ phương tiện vận tải nâng cao nhận thức các quy định của pháp luật khi tham gia hoạt động giao thông vận tải hàng hóa, giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật, nêu cao trách nhiệm của chủ phương tiện, chung tay xây dựng nét sống văn hóa khi tham gia giao thông.

Dịp này, đại diện các chủ phương tiện ký cam kết chấp hành nghiêm quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.