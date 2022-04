Tuyên truyền pháp luật giao thông đường thủy cho người dân xã Trà Đốc

(QNO) - Ngày 8.4, Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Bắc Trà My tổ chức tuyên truyền pháp luật giao thông đường thủy cho hơn 100 người dân xã Trà Đốc.

Người dân vùng cao xã Trà Đốc tham gia buổi tuyên truyền. Ảnh: T.C

Người dân được thông tin, tuyên truyền các hành vi nghiêm cấm trong hoạt động giao thông đường thủy nội địa; công tác đăng ký, đăng kiểm đối với phương tiện thủy, đặc biệt là phương tiện thủy nội địa thô sơ, phương tiện có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người.

Tuyên truyền viên cũng tập trung giải thích, nhấn mạnh những hành vi vi phạm trên lòng hồ như phương tiện không đăng ký, đăng kiểm; thuyền viên, người điều khiển phương tiện không có giấy phép, chứng chỉ chuyên môn theo quy định; sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản; vận chuyển lâm sản trái phép trên lòng hồ...

Phát tờ rơi tuyên truyền cho người dân. Ảnh: T.C

Trà Đốc là xã vùng cao có nhiều hộ dân hoạt động vận tải đường thủy trên lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 và các tuyến sông suối nhỏ. Qua công tác tuyên truyền, người dân sinh sống, hoạt động xung quanh lòng hồ đã cơ bản nắm được những quy định về hoạt động trên đường thủy nội địa. Những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của người dân cũng được báo cáo viên Phòng Cảnh sát đường thủy giải quyết.

Trao tặng áo phao, phao cứu sinh cho người dân. Ảnh: T.C

Dịp này, Phòng Cảnh sát đường thủy trao tặng 30 áo phao, phao cứu sinh, phát hơn 200 tờ rơi cho người dân.