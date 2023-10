Vận động người dân xã Trà Giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ

(QNO) - Huyện Bắc Trà My vừa phát động đợt cao điểm vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo tại xã Trà Giác.

Người dân xã Trà Giác tự nguyện giao nộp súng tự chế. Ảnh: TÚ VÂN

Tại buổi phát động, các ngành tư pháp, công an đã tuyên truyền các văn bản quy định của pháp luật đối với việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đồng thời vận động bà con đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương tích cực hưởng ứng giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và những vũ khí khác.

Sau khi được tuyên truyền, ông Hồ Công Thành và anh Lê Xuân Đẳng (cùng thôn 4, xã Trà Giác) đã chấp hành giao nộp 2 khẩu súng tự chế cho Công an xã. ‘‘Qua nghe tuyên truyền, tôi thấy việc chế tạo, sử dụng các vũ khí, vật liệu nổ trong gia đình quá nguy hiểm. Tôi mong muốn bà con trong thôn không nên để vũ khí trong gia đình mình mà tự giác giao nộp cho lực lượng công an’’ - anh Lê Xuân Đẳng nói.

Trà Giác là xã vùng cao của huyện Bắc Trà My. Đồng bào địa phương sinh sống chủ yếu dựa vào trồng trọt, chăn nuôi trên nương rẫy. Để bảo vệ bắp, khoai, lúa rẫy... bà con tự chế ra một số loại súng bắn chim, thú rừng. Tuy nhiên, độ sát thương của các loại vũ khí tự chế rất cao. Vì vậy, việc giao nộp vũ khí sẽ hạn chế được những vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra.

Thượng tá Trần Ngọc Minh - Phó Trưởng Công an huyện Bắc Trà My cho biết, hiện nay Công an huyện đã thu được 14 khẩu súng tự chế các loại, chủ yếu là súng săn bắn. Thực hiện kế hoạch của UBND huyện, đơn vị tiếp tục bố trí lực lượng ra quân thực hiện đợt cao điểm vận động, tuyên truyền.

[VIDEO] - Người dân Bắc Trà My đến giao nộp vũ khí vật liệu nổ tại cơ quan công an: