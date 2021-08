Viếng hương, tri ân anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống lực Công an nhân dân (19.8.1945 - 19.8.2021), sáng qua 18.8, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh và các đơn vị đã đến dâng hoa, viếng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân tại Khu di tích An ninh khu 5, xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My.

Đoàn công tác Công an tỉnh dâng hoa lên Bác Hồ tại Nhà truyền thống Khu di tích An ninh khu 5. Ảnh: HOÀNG VŨ

Đoàn công tác cũng đã dâng hoa lên Bác Hồ tại Nhà truyền thống Khu di tích An ninh khu 5, báo công với Bác những thành tích vẻ vang mà lực lượng Công an Quảng Nam đã đạt được trong công tác, chiến đấu đảm bảo an ninh trật tự, vì bình yên, hạnh phúc của người dân. Đồng thời tỏ lòng thành kính trước công ơn của Bác trong lãnh đạo lực lượng Công an nhân dân phấn đấu trưởng thành, xứng đáng là công cụ sắc bén bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Đây là dịp để cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp cách mạng của Tổ quốc, nhắc nhớ về sự hy sinh gian khổ, quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành qua 76 năm của lực lượng, qua đó tiếp tục học tập và rèn luyện để xứng đáng với truyền thống cách mạng, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.