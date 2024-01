Vùng Cảnh sát biển 2 khởi tố vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy

(QNO) - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” xảy ra tại Cảng cá Tam Quang (thôn An Hải Đông, xã Tam Quang, huyện Núi Thành).

Lực lượng Cảnh sát biển phối hợp bắt giữ đối tượng M.X.R. Ảnh: N.T

Lúc 13 giờ 15 phút ngày 16/1, tại Cảng cá Tam Quang, trinh sát Phòng Phòng chống tội phạm, vi phạm (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) phối hợp Công an huyện Núi Thành, Công an xã Tam Quang và Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà mật phục, bắt quả tang đối tượng M.X.R. (SN 1989, lao động tự do, trú thôn Định Phước, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 1 túi ni lông bên trong chứa chất rắn dạng tinh thể màu trắng, được giám định là ma túy loại Methamphetamine có khối lượng 0,251 gam cùng điện thoại, xe máy.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 18/1, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 ra quyết định khởi tố vụ án và bàn giao người, hồ sơ, vật chứng vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Núi Thành tiếp tục điều tra theo quy định.

Tang vật thu giữ từ đối tượng P.N.H. Ảnh: N.T

* Trước đó, ngày 14/1, tại phường An Hải Tây (quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), tổ công tác Phòng Phòng chống tội phạm, vi phạm (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) phối hợp Công an quận Sơn Trà đấu tranh, bắt giữ đối tượng P.N.H. (SN 1994, phường An Hải Tây) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 300 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc, 160 gam ma túy loại Ketamine, 3 cây vàng và hơn 300 triệu đồng.