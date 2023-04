Xét đề nghị giảm án cho phạm nhân dịp 30/4

(QNO) - Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù Công an tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức họp, xét đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân đợt 30/4/2023.

Họp xét đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân đợt 30/4/2023. Ảnh: XUÂN MAI

Trên cơ sở thẩm định hồ sơ đề nghị giảm án của Trại tạm giam Công an tỉnh và cơ quan thi hành án hình sự cấp huyện, đợt này có 38 phạm nhân đang thi hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh và nhà tạm giữ công an cấp huyện đủ điều kiện đề nghị xét giảm án. Đây là các phạm nhân đã chấp hành ít nhất 1/3 thời hạn hình phạt tù, có quá trình học tập, lao động cải tạo tốt và hằng tháng phải xếp loại khá trở lên.

Sau khi xem xét từng trường hợp với các điều kiện xét giảm và tiêu chí mức giảm, hội đồng thẩm định đã thống nhất đề nghị xét giảm án cho 38 phạm nhân; trong đó 11 phạm nhân được xét giảm bằng thời gian chấp hành án còn lại, 27 phạm nhân được xét giảm từ 2-7 tháng. Hội đồng thẩm định sẽ chuyển hồ sơ sang hội đồng xét giảm án phạt tù của tỉnh để xem xét quyết định giảm án nhân dịp 30/4 năm nay.