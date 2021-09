Xông pha vì nhiệm vụ

Đã quen với tình huống khẩn cấp, những cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) vẫn túc trực trong mọi lúc, nhận lệnh là lên đường. Những chuyến xe chữa cháy, cứu nạn cứu hộ gấp gáp rời trụ sở, hướng về nơi xảy ra sự cố với tinh thần xông pha cứu người, cứu hỏa.

Đối đầu với nhiều hiểm nguy, song lực lượng phòng cháy chữa cháy luôn nỗ lực hết mình vì nhiệm vụ. Ảnh:T.C

Luôn sẵn sàng

Lúc 23 giờ 25 phút tối 9.7, Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN nhận được tin báo xảy ra cháy tại 2 ngôi nhà liền kề ở khối phố Hòa Trung (phường Cẩm Nam, TP.Hội An). Lập tức Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Bắc Quảng Nam xuất 1 xe chỉ huy, 4 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn cứu hộ cùng 34 cán bộ chiến sĩ lập tức rời trụ sở, lên đường.

Ngay sau đó, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cũng đã nhanh chóng cùng lực lượng tham mưu, hậu cần trực tiếp đến hiện trường để chỉ huy chữa cháy.

Chỉ sau 5 phút, lực lượng PCCC&CNCH tiếp cận hiện trường và bắt đầu triển khai các biện pháp ứng cứu. Lúc này, lửa đã bốc cao, bao trùm 2 ngôi nhà với diện tích khoảng 260m2, 3 người dân bị lửa bao vây, mắc kẹt trong nhà không thể thoát ra ngoài.

Gió từ sông thổi mạnh, đe dọa hàng chục ngôi nhà liền kề có nhiều vật liệu dễ cháy. Cùng với đó, nhiều người dân sống trong các kiệt nhỏ, ngõ cụt bị đám cháy bao trùm phía trước chưa thoát được, nhiều người hoảng loạn.

Chỉ huy chữa cháy nhanh chóng cho triển khai lực lượng, phương tiện khẩn trương cứu người bị nạn. Các chiến sĩ tổ chức phun nước làm mát mở đường, tiếp cận vị trí người bị nạn để di chuyển 3 người bị mắc kẹt trong đám cháy và trong ngõ cụt ra ngoài an toàn.

Sau khi cứu người, toàn bộ lực lượng, phương tiện được tập trung chia làm 2 khu vực tổ chức chữa cháy, phun nước chống cháy lan và dập tắt đám cháy. Khoảng hơn 1 một giờ đồng hồ, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Không chỉ giải cứu nhiều người, trong đó có 3 người mắc kẹt giữa đám cháy, cán bộ chiến sĩ của đơn vị cũng khống chế ngọn lửa, không cho cháy lan sang các ngôi nhà liền kề trong khu dân cư, bảo vệ nhiều tài sản của người dân…

Đó chỉ là một trong số rất nhiều vụ cháy được Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản của người dân trong suốt nhiều năm qua.

Tinh thần sẵn sàng, nhanh nhạy, kịp thời, không ngại hiểm nguy, kỹ thuật hợp lý, chuyên nghiệp, nhiều tình huống chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã được xử lý an toàn, thành công, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

“Tất cả cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đều xác định phải hết lòng vì nghề, vì nhân dân phục vụ. Đối mặt với nhiều khoảnh khắc sinh tử, nên yêu cầu cao về tính chuyên nghiệp, vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ luôn là yêu cầu bắt buộc đối với cán bộ chiến sĩ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Nhiều quyết định buộc phải đưa ra trong tích tắc, bởi chỉ cần chậm trễ một chút là thiệt hại có thể lớn hơn. Trong các vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, ngoài kinh nghiệm, còn phải quyết đoán, dũng cảm, gan dạ để hoàn thành tốt nhất công việc được giao” - Trung tá Nguyễn Xuân Linh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH chia sẻ.

Phòng cháy trong “mùa Covid”

Dịch Covid-19 tác động đến nhiều lĩnh vực, nhiều hoạt động bị gián đoạn. Nhưng công việc chữa cháy, cứu nạn cứu hộ không được phép dừng lại, bởi nguy cơ vẫn luôn thường trực mọi nơi, mọi thời điểm.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tích cực giúp Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh tham mưu kịp thời Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo công tác PCCC&CNCH trên toàn tỉnh và trực tiếp tham mưu Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt các mặt công tác PCCC&CNCH.

Ngoài ra, các biện pháp nghiệp vụ được thực hiện đồng bộ, chức năng quản lý nhà nước về PCCC&CNCH được thực hiện tốt, giúp giảm đáng kể số vụ cháy và thiệt hại do cháy so với năm 2020.

Phong trào toàn dân PCCC là một trong những điểm tựa nâng cao năng lực phòng cháy, giảm thiểu số vụ cháy phát sinh. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, phong trào này đã được linh hoạt duy trì bằng nhiều hình thức, củng cố ý thức chấp hành về PCCC trong các cơ quan.

Thay cho việc tuyên truyền đông người như trước đây, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH chủ động phối hợp với Sở VH-TT&DL và các cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện tuyên truyền trực quan.

Trong công tác tuyên truyền, đơn vị đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo lồng ghép nội dung tuyên truyền về PCCC&CNCH vào mô hình “Tiếng loa an ninh” ở các xã, phường, thị trấn; thống nhất phối hợp với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam để in hình ảnh có nội dung tuyên truyền về hoạt động PCCC trên vé số phát hành vào dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng PCCC&CNCH và 20 năm Ngày toàn dân PCCC.

“Về thực hiện công tác chuyên môn và giải quyết nhu cầu của người dân, cán bộ, chiến sĩ đều phải thực hiện nghiêm theo quy định phòng chống dịch. Những tình huống chữa cháy, cứu hộ cứu nạn trong vùng có dịch, khu vực khám chữa bệnh, khu cách ly tập trung…, chúng tôi cũng đã có phương án thực hiện đầy đủ như việc trang bị đồ bảo hộ, sát khuẩn sau khi kết thúc hoạt động chữa cháy, cứu hộ, phun khử khuẩn, đồng thời cách ly lực lượng làm nhiệm vụ sau khi hoàn thành chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Tại các địa bàn, cán bộ phụ trách tăng cường hướng dẫn cơ sở các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC, thường xuyên tự kiểm tra, duy trì các điều kiện an toàn PCCC để kịp thời phát hiện cháy, giảm thiểu nguy cơ xảy ra cháy, nổ và cùng chung tay phòng chống dịch” - Thượng tá Trần Công Tiết, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cho biết.