Xử lý kịp thời các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, tạo niềm tin trong nhân dân

(QNO) - Sáng nay 22/1, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" (Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Quảng Nam) tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đến dự.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.C

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Nam - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 138, trong năm 2023, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phòng chống tội phạm đạt nhiều kết quả quan trọng.

Vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về phòng chống tội phạm được nâng lên, đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, góp phần phục vụ quá trình xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại của địa phương.

Các tham luận tại hội nghị tập trung đánh giá, phân tích tình hình, những vướng mắc và đề xuất giải pháp trong công tác phòng chống tội phạm năm 2024. Ảnh: T.C

Công tác phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm được tăng cường, góp phần kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, vi phạm pháp luật. Tỷ lệ điều tra khám phá án được nâng cao, vượt chỉ tiêu đề ra. Các loại án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, gây bức xúc trong dư luận được điều tra, làm rõ và xử lý kịp thời, tạo niềm tin trong nhân dân.

Công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm có nhiều chuyển biến, phong phú, đa dạng về hình thức, phương pháp tuyên truyền từ trực tiếp sang trực tuyến. Nhờ đó, ý thức chấp hành pháp luật, đấu tranh, tố giác tội phạm của nhân dân được nâng lên đáng kể, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, cá nhân tiêu biểu trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Nhiều kiến nghị, đề xuất của các sở, ngành được các thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh ghi nhận, tiếp thu tại hội nghị. Ảnh: T.C

Công tác phối hợp giữa các cấp, ngành trong phòng chống tội phạm được đề cao, nhất là sự phối hợp giữa các cơ quan tư pháp trong điều tra, truy tố, xử lý tội phạm. Lực lượng công an đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu, chỉ đạo, đôn đốc hướng dẫn triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng chống tội phạm.

Tại hội nghị, tham luận của các đơn vị đã tập trung nhìn nhận, dự báo tình hình, xu hướng và phương thức, thủ đoạn các loại tội phạm, đề ra nhiều giải pháp nhằm tăng cường phối hợp, tạo hiệu lực, hiệu quả đồng bộ trong công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh trao Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: T.C

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nhấn mạnh, trong bối cảnh gặp vô vàn khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Nam đã vững vàng triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, đạt được kết quả đáng mừng trong nhiều mặt.

“Thành quả đó có đóng góp của nhiều lực lượng trong công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Ngày 17/1 vừa qua, quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Sứ mệnh của Quảng Nam thời gian tới sẽ tiếp tục đòi hỏi công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm phải tích cực và quyết liệt hơn nữa, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Thực tiễn sẽ còn nhiều khó khăn, áp lực, cần phát huy cao độ trách nhiệm của từng cấp, ngành, không chỉ là thành viên của Ban Chỉ đạo 138 các cấp mà còn phải huy động cả hệ thống chính trị và tai mắt của nhân dân, giải quyết kịp thời các vụ việc nóng, nổi cộm, phức tạp, tránh để hình thành điểm nóng. Công tác phối hợp giữa các ngành, các đơn vị, địa phương cũng phải chặt chẽ, đồng bộ hơn nữa, xây dựng và nhân rộng những mô hình tiên tiến, cách làm mới, hiệu quả trong cộng đồng” - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nhấn mạnh.

Dịp này, Công an tỉnh đã công bố quyết định khen thưởng của Bộ Công an cho 18 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", trong đó có tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên của Báo Quảng Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 3 tập thể; Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 46 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2023.

Các đại biểu ký kết chương trình phối hợp giữa Công an tỉnh với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Ảnh: T.C

Hội nghị cũng đã thông qua dự thảo, tiến hành ký kết chương trình phối hợp giữa Công an tỉnh với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên.