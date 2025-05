Bạn cần biết Samsung đã thay đổi như thế nào từ S23 Ultra, S24 Ultra, S25 Ultra? (PR) - Trong vòng ba năm qua, dòng Galaxy Ultra của Samsung đã có những bước tiến vượt bậc, khẳng định vị thế dẫn đầu thị trường smartphone cao cấp. Khi nhắc đến câu hỏi "Samsung đã thay đổi như thế nào từ S23 Ultra, S24 Ultra, S25 Ultra?", chúng ta có thể nhìn thấy một hành trình cải tiến toàn diện từ thiết kế, hiệu năng đến trí tuệ nhân tạo, mở ra kỷ nguyên mới cho thiết bị di động.

1. Galaxy S23 Ultra – Sự ổn định và sức mạnh hiệu năng

Ra mắt vào đầu năm 2023, Galaxy S23 Ultra là biểu tượng của sự ổn định và đẳng cấp. Thiết kế vuông vức sang trọng, khung Armor Aluminum chắc chắn và mặt kính Gorilla Glass Victus 2 tạo cảm giác cao cấp và bền bỉ. Thiết bị sử dụng vi xử lý Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy, mang đến hiệu năng mạnh mẽ và khả năng tối ưu tốt cho chơi game và làm việc đa nhiệm.

●Màn hình: 6.8 inch QHD+ Dynamic AMOLED 2X, độ sáng tối đa 1750 nits.

●Camera: Camera chính 200MP lần đầu xuất hiện, kết hợp AI để cải thiện khả năng chụp đêm, quay phim chất lượng cao và zoom kỹ thuật số 100x.

●Hiệu năng: Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy, RAM 8GB/12GB, bộ nhớ trong đến 1TB.

●Pin & S Pen: 5000mAh, sạc nhanh 45W, tích hợp S Pen với độ nhạy cao.

Tuy nhiên, điểm trừ nằm ở việc thiết kế chưa có nhiều thay đổi so với thế hệ tiền nhiệm, và các tính năng AI vẫn còn hạn chế, chủ yếu dừng lại ở chỉnh sửa ảnh và hỗ trợ dịch thuật cơ bản.

2. Galaxy S24 Ultra – Mở đầu cho Galaxy AI

Năm 2024, Samsung trình làng Galaxy S24 Ultra với cải tiến rõ rệt, đặc biệt là sự hiện diện toàn diện của Galaxy AI – nền tảng trí tuệ nhân tạo nâng cao trải nghiệm người dùng lên tầm cao mới.

●Thiết kế: Khung titan siêu nhẹ và bền, mặt kính Gorilla Armor chống trầy xước tốt hơn, màn hình phẳng hoàn toàn giúp thao tác chính xác hơn.

●Màn hình: Vẫn giữ kích thước 6.8 inch nhưng nâng độ sáng lên tới 2600 nits.

●Hiệu năng: Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy với cải tiến mạnh mẽ ở CPU, GPU và NPU, tối ưu cho các tác vụ AI thời gian thực.

●Camera: Galaxy S24 Ultra nâng cấp camera tele với cảm biến 50MP (zoom quang 5x). Máy vượt trội nhờ AI hỗ trợ, cải thiện chất lượng ảnh zoom, xóa phông và khả năng chụp trong điều kiện thiếu sáng. AI cũng giúp người dùng chỉnh sửa hình ảnh và video dễ dàng hơn.

●Tính năng Galaxy AI: Circle to Search, Live Translate, Photo Assist, Chat Assist, Note Assist, Transcript Assist ... giúp người dùng làm việc, giao tiếp và sáng tạo hiệu quả hơn.

So với S23 Ultra, S24 Ultra là cú nhảy vọt về công nghệ AI. Đây là thiết bị đầu tiên trong dòng Galaxy tích hợp AI sâu, từ phần cứng đến phần mềm.

3. Galaxy S25 Ultra – Kỷ nguyên mới của smartphone AI toàn diện

Năm 2025, Samsung chính thức bước vào kỷ nguyên smartphone AI hoàn chỉnh với Galaxy S25 Ultra – thiết bị mang tính cách mạng về cá nhân hóa, hiệu suất và trí tuệ nhân tạo.

●Thiết kế: Tinh gọn hơn với viền siêu mỏng, khung titan nhẹ, màn hình tăng nhẹ 6.9 inch nhưng thiết kế tổng thể nhỏ gọn hơn.

●Camera: Nâng cấp camera góc siêu rộng lên 50MP (f/1.9), cải thiện ảnh chụp thiếu sáng và ảnh macro rõ nét gấp 4 lần. Camera chính vẫn 200MP, tích hợp công nghệ quay video 10-bit HDR, khả năng lọc âm vượt trội.

●Hiệu năng: Vi xử lý Snapdragon 8 Elite for Galaxy với NPU mạnh hơn 40%, GPU tăng 30% và CPU tăng 37% so với thế hệ trước.

●Galaxy AI nâng cao: Sở hữu AI Agent với khả năng tìm kiếm tiếng Việt thông minh bằng giọng nói, hình ảnh hoặc văn bản. Tính năng Now Bar và Now Brief giúp người dùng truy cập nhanh lịch trình, nhạc yêu thích và thông tin cá nhân.

S25 Ultra chính là mảnh ghép cuối hoàn thiện tầm nhìn về smartphone AI – không chỉ hỗ trợ, mà còn chủ động học hỏi và phục vụ theo cách người dùng mong muốn.

4. Bảng so sánh nhanh ba thế hệ Galaxy Ultra

Kết luận

Từ Galaxy S23 Ultra với hiệu năng ổn định, đến S24 Ultra với bước ngoặt AI, và S25 Ultra – biểu tượng smartphone AI toàn diện, Samsung đã vươn lên dẫn đầu xu hướng công nghệ. Ba năm qua không chỉ là sự tiến bộ về công nghệ, mà còn mở ra cách tiếp cận mới trong tương tác với thiết bị. Với S25 Ultra, người dùng không chỉ có một chiếc điện thoại, mà là một trợ lý cá nhân thông minh, thích nghi và đồng hành mỗi ngày.