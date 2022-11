5 mẹo giúp ngủ ngon hơn khi bị viêm xoang mùa lạnh

(QNO) - Ngoài gây ra cảm giác khó chịu, viêm xoang còn khiến bạn phải đối mặt với một vấn đề vô cùng nan giải đó là: Mất ngủ do đau xoang và nghẹt mũi.

Mùa lạnh đến khiến nhiều người khó chịu khi mắc các bệnh lý đường hô hấp như viêm họng, viêm amidan, đặc biệt là viêm xoang.

Ngoài gây ra cảm giác khó chịu, viêm xoang còn khiến bạn phải đối mặt với một vấn đề vô cùng nan giải đó là: Mất ngủ do đau xoang và nghẹt mũi. Ngủ không ngon giấc ảnh hưởng đến cả cơ thể và tâm trạng của bạn.

Viêm xoang thường được gọi là nhiễm trùng xoang, xảy ra khi có hiện tượng sưng tấy ở các xoang và đường mũi. Theo Học viện Dị ứng, Hen suyễn & Miễn dịch học Hoa Kỳ, nếu bạn bị dị ứng, bạn có thể có nhiều nguy cơ mắc các bệnh về xoang hơn.

Bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng Jordan S. Josephson (Bệnh viện Lenox Hill ở Thành phố New York , Mỹ) cho biết: "Có nhiều lý do khiến cơn đau xoang và tắc mũi trở nên tồi tệ hơn vào ban đêm. Một phần là do dị ứng có xu hướng nặng hơn vào ban đêm. Một phần cũng bởi khi bạn nằm xuống, mũi của bạn dễ bị tắc nghẽn hơn".

Nhưng điều này không có nghĩa là bạn phải chịu đựng với chúng suốt đời. Bác sĩ đã liệt kê ra 5 biện pháp giúp bạn ngủ ngon hơn mặc dù bị đau và tắc nghẽn do xoang.

1. Uống thuốc kháng histamine trước khi đi ngủ

Bác sĩ Josephson cho hay: Nếu bạn bị dị ứng, việc dùng thuốc kháng histamine trước khi ngủ có thể giúp kiểm soát tình trạng hắt hơi và sổ mũi của bạn. Ngoài việc làm giảm các triệu chứng dị ứng, một số loại thuốc kháng histamine cũng khiến chúng ta cảm thấy buồn ngủ hơn.

PGS.TS khoa tai mũi họng và phẫu thuật thần kinh Satish Govindaraj (Làm việc tại Bệnh viện Mount Sinai ở Thành phố New York, Mỹ) cho biết: "Nếu bạn sử dụng thuốc xịt mũi cho bệnh dị ứng của mình, bạn cũng có thể thử sử dụng loại thuốc đó vào ban đêm để ngủ ngon hơn".

2. Không cho thú cưng vào phòng ngủ

Dị ứng có thể khiến tình trạng đau và tắc nghẽn xoang trở nên trầm trọng hơn. Tiến sĩ Govindaraj nói: "Nếu bạn bị dị ứng với mạt bụi hoặc vật nuôi, hãy cho thú cưng ra khỏi phòng ngủ của bạn ngay. Đồng thời cân nhắc đầu tư các loại vỏ chống bụi cho gối và chăn bông".

3. Ngủ trong tình trạng kê cao đầu

Tiến sĩ Govindaraj gợi ý: "Để giảm tắc nghẽn mũi, bạn hãy duy trì tư thế nằm ngủ đầu cao hơn tim. Điều này sẽ làm giảm lưu lượng máu tích tụ trong mũi. Ngược lại, nằm thẳng sẽ cho phép chất nhầy tích tụ trong xoang, nơi nó có thể làm tắc nghẽn đường mũi của bạn và làm gián đoạn giấc ngủ".

4. Giữ ẩm cho đường mũi

Học viện Phẫu thuật Tai mũi họng Hoa Kỳ khuyên rằng: Vào ban ngày, bạn có thể sử dụng nước muối sinh lý xịt mũi đơn giản không kê đơn để giữ cho đường mũi thông thoáng hoặc rửa xoang bằng bình xịt mũi.

Vào ban đêm đặc biệt là trong mùa đông, bạn có thể sử dụng máy tạo độ ẩm có thể giúp tránh làm khô không khí, giúp mũi dễ chịu hơn.

5. Tìm đến bác sĩ khi cần

"Nếu bạn bị nghẹt mũi nặng và đau xoang từ một tuần trở lên và kèm theo sốt, bạn nên đi khám bác sĩ tai mũi họng", bác sĩ tai mũi họng người Mỹ Sam S. Rizk cho hay.

Thông thường, người bệnh sẽ cần kết hợp các phương pháp điều trị y tế không phẫu thuật để kiểm soát viêm xoang, theo hướng dẫn được cập nhật vào năm 2015 bởi Học viện Tai Mũi Họng Hoa Kỳ - Tổ chức Phẫu thuật Đầu và Cổ.

Thuốc giảm đau, steroid trong mũi tại chỗ, xịt nước muối sinh lý vào mũi hoặc kết hợp các phương pháp điều trị khác có thể đem lại kết quả hữu ích cho việc xử lý viêm xoang và giúp người bệnh dễ ngủ hơn.