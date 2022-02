5 thói quen uống tốt nhất để đẩy lùi tiền tiểu đường

(QNO) - Những thay đổi nhỏ này tạo ra sự khác biệt to lớn trong việc giảm thiểu rủi ro tiền tiểu đường của bạn.

Việc phát hiện ra mình bị tiền tiểu đường có thể khiến bạn lo lắng. Nó không chỉ đáng sợ mà bạn còn phải đối mặt với những thay đổi trong lối sống.

Được chẩn đoán tiền tiểu đường có nghĩa là lượng đường trong máu quá cao, thường là do cơ thể bạn không xử lý đường theo cách mà nó đã từng làm. Rất may, những thay đổi này thực sự có thể tạo nên sự khác biệt. Theo Phòng khám Mayo, có thể đảo ngược tình trạng tiền tiểu đường - nghĩa là không phải lúc nào nó cũng dẫn đến bệnh tiểu đường loại 2. Tất cả những gì cần làm là thực hiện một vài thay đổi trong lối sống.

Một phần của việc đảo ngược chẩn đoán này là duy trì cân nặng hợp lý, bao gồm hoạt động thể chất nhiều hơn và thay đổi chế độ ăn uống của bạn. Một số chuyên gia dinh dưỡng đã nói về một số thói quen uống cần thực hành để đẩy lùi tiền tiểu đường, theo Eat This, Not That!

Tăng lượng nước uống vào

Uống đủ nước và uống nhiều nước sẽ giúp đẩy lùi tình trạng tiền tiểu đường cũng như duy trì sức khỏe tổng thể. Trista Best, chuyên gia dinh dưỡng tại Balance One (Mỹ), cho biết thêm: “Tăng lượng nước có thể giúp đẩy lùi tiền tiểu đường theo hai cách chính. Một, bạn có khả năng thay thế đồ uống chứa nhiều đường, như nước ngọt và nước trái cây bằng nước. Điều này sẽ cắt giảm đáng kể lượng đường và calo rỗng mà bạn nạp vào trong cả ngày.

Thứ hai, nước giúp ổn định và kiểm soát lượng đường trong máu, dẫn đến ít tăng đột biến và tăng cao trong thời gian dài, điều này chắc chắn dẫn đến chỉ số A1c và đường huyết tổng thể thấp hơn".

Uống cà phê đen không đường

Nếu bạn uống cafe hàng ngày, đặc biệt là loại cafe đã được lọc hết cafein, nguy cơ bị tiểu đường sẽ giảm đáng kể. Có mối quan hệ giữa tuổi, cân nặng, với thành phần cafein đối với bệnh tiểu đường.

Một nghiên cứu được tiến hành trên những người không bị đái tháo đường hay bệnh lý tim mạch đã chia các nhóm theo tỉ lệ cafe họ uống hàng ngày: không uống, uống ít hơn 1 cốc, từ 1-3 cốc, 4-5 cốc hay hơn 6 cốc/ngày. Cho đến khi cuộc nghiên cứu kết thúc, đã có 1.418 phụ nữ được chẩn đoán là bị đái tháo đường.

Số phụ nữ uống cafe nhiều nhất bị bệnh tiểu đường ít hơn nhóm không uống cafe là 22% trong khi tuổi tác và cân nặng của cả nhóm là rất ổn định. Kết quả phân tích còn cho thấy, tỷ lệ này có liên quan rất chặt chẽ với cafe được lọc bỏ cafein hay không.

Điều này cho thấy thành phần của cafe có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân dẫn tới căn bệnh tiểu đường. Chuyên gia Best nói: “Cà phê đen không nhất thiết giúp cải thiện lượng đường trong máu, nhưng việc cắt giảm lượng đường và kem mà bạn đang cho vào cà phê là quan trọng. Bước đơn giản này có thể cắt giảm đáng kể mức tăng đột biến và mức cao tổng thể của lượng đường trong máu của bạn”.

Thêm giấm táo vào nước

Cùng với việc thay đổi chế độ ăn uống và thói quen tập thể dục, bạn có thể sử dụng giấm táo giúp kiểm soát lượng đường trong máu trước khi ăn. "Uống nước có cho thêm giấm táo trước khi ăn có thể giúp ổn định lượng đường trong máu sau khi ăn", chuyên gia dinh dưỡng Andrea Memon nói.

"Một phân tích tổng hợp về tác động của việc tiêu thụ giấm đối với kiểm soát đường huyết ở người lớn mắc bệnh tiểu đường loại 2 cho thấy tiêu thụ giấm dẫn đến lượng đường huyết lúc đói và lượng hemoglobin A1c tốt hơn đáng kể".

Một nghiên cứu được công bố bởi tạp chí Diab Care của Mỹ cho thấy nhóm người kháng insulin sau một thời gian uống nước pha giấm táo, đã có thể ổn định mức insulin và tăng cường độ nhạy insulin. Tiêu thụ thường xuyên giấm táo vào ban đêm góp phần làm giảm trọng lượng cơ thể nhờ hàm lượng a xít hữu cơ và các hợp chất chống ô xy hóa, do đó nó ảnh hưởng đến quá trình hóa học liên quan đến trao đổi chất, theo Health Notes

Nói tóm lại, tiêu thụ giấm táo trước khi ăn và ngủ giúp bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường loại 2 hoặc bệnh nhân tiền tiểu đường cải thiện lượng đường trong máu và insulin.

Uống nước ép rau củ

Nhiều công trình nghiên cứu đã chỉ ra rằng, một số loại rau củ có tác dụng kiểm soát và điều hoà lại chỉ số đường huyết của cơ thể. Chính vì vậy mà sức khỏe người bệnh cải thiện khả quan hơn. Một số loại nước ép rau quả tốt cho bệnh nhân tiểu đường mà bạn có thể tham khảo như:

Nước ép bông cải xanh

Khoa học đã chứng minh, bông cải xanh có nhiều tác dụng trong kiểm soát đường huyết của cơ thể. Thành phần chủ yếu của bông cải xanh gồm sắt, Kali, Vitamin b6, vitamin k,vv… mang đến sự bổ sung đầy đủ dinh dưỡng cho bệnh nhân tiểu đường.

Cà rốt

Cà rốt là loại củ rất quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày. Những chất dinh dưỡng có trong cà rốt không chỉ có tác dụng làm sáng mắt mà còn thúc đẩy miễn dịch, giúp bạn chống chọi lại các biến chứng nhiễm trùng của tiểu đường, kiểm soát đường huyết ở mức phù hợp.

Trà nên sử dụng thường xuyên để đẩy lùi tiểu đường

Trà xanh

Bằng việc uống 1-2 tách trà xanh mỗi sáng, bạn hoàn toàn có thể đẩy lùi đến 33% nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường. Đáng kinh ngạc chứ!? Đây chính là công trình nghiên cứu được đăng trên tạp chí ĐTĐ và chuyển hóa (Diabetes and Metabolism Journal) năm 2013.

Với hàm lượng cao chất chống oxy hoá EGCG có trong lá trà xanh, mỗi tách trà buổi sáng sẽ mang đến cho bạn sự tươi mới, trẻ trung và sắc đẹp cải thiện đáng kể nguy cơ tim mạch và bệnh đái tháo đường.

Trà Giảo cổ lam

Trà Giảo cổ lam sẽ là lựa chọn cực kì tốt cho người bệnh tiểu đường khi muốn thưởng thức những tách trà ngon mà lại có thêm tác dụng chữa bệnh đã được kiểm chứng.

Hoạt chất Phanoside có tác dụng làm hạ đường huyết mạnh, đồng thời kích thích tụy tăng tiết insulin và làm tăng sự nhạy cảm của tế bào đích với insulin, giúp ổn định nồng độ đường trong máu.

Trà hoa cúc

Dùng trà hoa cúc thường xuyên không chỉ hỗ trợ giảm lượng đường trong máu mà còn ngăn ngừa tổn thương thần kinh và hệ thống tuần hoàn. Hàm lượng chất chống oxy hóa cao và 0% calo đã khiến trà trở thành một trong những thức uống phù hợp dành cho người bệnh tiểu đường.