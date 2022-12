6 mẹo cho người tuổi 50 trì hoãn tóc bạc

(QNO) - Hầu hết mọi người bắt đầu xuất hiện tóc bạc từ trước tuổi 50. Mặc dù tóc bạc chủ yếu là do di truyền, nhưng tóc bạc sớm cũng có một phần do lối sống và do ăn uống thiếu chất.

Từ việc ăn đủ chất dinh dưỡng đến chăm sóc sức khỏe tinh thần, bạn có thể thực hiện một số biện pháp chủ động để trì hoãn quá trình bạc tóc ẢNH: SHUTTERSTOCK

Tuy không thể phục hồi mái tóc đã bạc, nhưng có thể trì hoãn việc bạc thêm lâu hơn bằng một vài thay đổi trong lối sống.

Một số vitamin và khoáng chất giúp đảm bảo cho các nang tóc tạo ra các sắc tố melanin để giữ được màu sắc tự nhiên.

1. Chú ý canxi

Có đủ canxi không chỉ quan trọng đối với xương và cơ bắp của bạn. Hóa ra, nó cũng có thể giúp bảo quản sắc tố tóc lâu hơn. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng hấp thụ 200 mg canxi mỗi ngày có thể trì hoãn tóc bạc trong một số trường hợp, theo Bright Side.

2. Ăn đủ chất đạm

Một chế độ ăn uống cân bằng là rất quan trọng để có làn da, mái tóc và móng tay khỏe đẹp.

Bao gồm các loại thực phẩm giàu đạm trong chế độ ăn uống có thể đặc biệt hữu ích để chống bạc tóc.

Ăn đủ thực phẩm giàu đạm, như thịt, cá, trứng, đậu nành và các sản phẩm từ sữa có thể giúp ngăn ngừa tóc bạc sớm.

Các nhà nghiên cứu đã lưu ý rằng người tóc bạc sớm thường thiếu hụt cả vitamin B12, axit folic và biotin. Những chất này có nhiều trong thịt, các loại đậu, hạt, theo trang tin Healthline.

Các nghiên cứu trên chuột đã chỉ ra rằng vitamin B5 có thể đảo ngược tình trạng tóc bạc. Thực phẩm giàu vitamin B5 bao gồm cá, gan bò và sữa chua.

3. Coi chừng thiếu sắt

Tóc bạc sớm, rất có thể là do lượng sắt thấp. Sắt là một khoáng chất thiết yếu giúp các tế bào máu mang oxy đi khắp cơ thể. Người ăn chay, không ăn thịt, hãy đảm bảo ăn thực phẩm giàu vitamin C nhằm giúp cơ thể hấp thụ chất sắt.

4. Hấp thụ đủ đồng

Đồng giúp cơ thể chuyển hóa sắt và tạo ra các tế bào máu mới. Nó cũng đóng vai trò trong việc sản xuất melanin.

Đồng có nhiều trong đậu phộng, hạnh nhân và các loại đậu, cũng như gan bò, cua và nấm mỡ.

5. Vitamin D

Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người có tóc bạc sớm cũng có xu hướng thiếu vitamin D.

Phát hiện này cho thấy chất này cũng ảnh hưởng đến quá trình sản xuất melanin trong nang tóc.

Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, tiêu thụ trứng, cá béo để có đủ vitamin D, theo Healthline.

6. Giảm căng thẳng

Căng thẳng liên tục ngoài việc khiến tim đập nhanh hơn và làm gián đoạn giấc ngủ, còn có thể gây ra tình trạng mất sắc tố trên tóc. Căng thẳng mạn tính có thể dẫn đến viêm, có thể kích hoạt tổn thương tế bào và khiến tóc bạc sớm, theo Bright Side.