7 cách phòng tránh viêm họng cho trẻ vào mùa hè

(QNO) - Dưới đây là một số cách cha mẹ nên áp dụng để phòng tránh viêm họng cho trẻ.

Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: Internet)

Đắp chăn mỏng cho trẻ khi ngủ

Mùa hè nắng nóng nhiều gia đình thường bật quạt ở mức cao, mở điều hòa ở nhiệt độ thấp…khi ngủ, lúc đêm xuống nhiệt độ hạ thấp nên rất dễ bị lạnh. Nhiều người chủ quan bật quạt suốt đêm, cửa sổ mở nên gió lùa bên ngoài vào dẫn đến viêm họng. Chính vì vậy, để phòng viêm họng, khi trẻ ngủ nên lấy chăn mỏng để đắp ở phần bụng cho trẻ. Ngoài ra, có thể quàng khăn mỏng ở cổ trẻ, việc này sẽ giúp ấm cổ phòng viêm họng.

Hạn chế ăn đồ lạnh, uống nước đá

Mùa hè nóng bức người lớn cũng như trẻ em rất thích ăn đồ mát trong tủ lạnh và uống nước đá, điều này dễ dẫn đến viêm họng.

Chính vì vậy, việc hạn chế ăn độ lạnh, uống nước đá sẽ giảm được tình trạng vi khuẩn xâm nhập, dẫn đến viêm họng cấp. Để phòng bệnh viêm họng cấp cũng như các bệnh liên quan đến đường hô hấp cho trẻ trong mùa hè, các chuyên gia khuyến cáo, cha mẹ cần hạn chế cho trẻ dùng đồ uống lạnh như kem, nước đá, các thực phẩm ướp lạnh.

Trong trường hợp trẻ muốn ăn, nên cho trẻ ăn chậm, không ăn nhanh, hấp tấp dẫn đến lạnh đột ngột. Nên dạy trẻ ngậm đồ lạnh 5 giây trong miệng rồi mới nuốt để làm giảm bớt độ lạnh khi đi qua vòm họng. Đối với sữa chua và các đồ ăn, yêu cầu phải bảo quản lạnh, sau khi lấy khỏi tủ lạnh, nên có thời gian để chúng "nguội" rồi mới thưởng thức. Ăn lạnh, uống lạnh sẽ khiến nhiệt độ cơ thể giảm xuống, vì vậy, sau khi thưởng thức xong, có thể cho trẻ uống một cốc nước lọc ấm để cân bằng nhiệt độ trong cơ thể.

Tránh để quạt thẳng vào mặt

Tuyệt đối không bật quạt trực tiếp vào mặt trẻ. Điều này dễ dẫn đến mồ hôi bốc hơi nhanh. Nhiệt độ ngoài da giảm xuống rõ rệt tạo cảm giác mát mẻ. Riêng những vùng da không đón gió, mồ hôi sẽ bốc hơi chậm và nhiệt độ tại đó vẫn cao. Chính sự mất cân bằng nhiệt độ này là nguyên nhân khiến chúng ta dễ bị cảm, đau đầu, chóng mặt, viêm họng…Ngoài ra, nên bật quạt hướng thẳng vào tường, phía chân của em bé khi ngủ. Đây là vị trí hơi mát từ quạt có thể lan tỏa khắp phòng và giúp em bé ngủ ngon hơn.

Phụ huynh có thể lựa biện pháp bật quạt nhưng để quạt ở bên ngoài màn cho trẻ giúp trẻ tránh tiếp xúc trực diện với hướng gió.

Điều chỉnh nhiệt độ điều hòa phù hợp

Dùng máy điều hòa vào những ngày quá nóng là cần thiết. Tuy nhiên, gia đình nên thiết kế chỗ lắp đặt điều hòa hoặc điều chỉnh chỗ ngủ để luồng không khí lạnh ở máy không phả trực tiếp vào người. Không đưa trẻ đột ngột từ phòng điều hòa ra ngoài trời để tránh sốc nhiệt. Nếu cần đi ra ngoài nên tắt điều hòa khoảng 20 - 30 phút trước khi bước ra khỏi phòng, mở hé cửa để cơ thể thích nghi với môi trường bên ngoài.

Nếu đi từ ngoài vào phòng điều hòa cần ngồi nghỉ một lát để nhiệt độ cơ thể trở về bình thường trước khi vào nhiệt độ trong phòng. Ngoài ra, nhiệt độ chỉ nên để ở mức khoảng 27 độ C và mức nhiệt chênh lệch 7 độ C so với ngoài trời là hợp lý. Bạn cũng có thể kết hợp thêm với các thiết bị làm mát khác để xua tan cái nóng thay vì giảm nhiệt độ xuống thấp.

Bổ sung nước cho cơ thể

Cung cấp nước cho cơ thể luôn là việc làm cần thiết trong những ngày hè. Bên cạnh đó, đường hô hấp rất cần nước để duy trì độ ẩm cho lớp niêm mạc mũi, họng, phòng chống các bệnh viêm nhiễm.

Đảm bảo chế độ dinh dưỡng

Đảm bảo chế độ dinh dưỡng, cung cấp đủ năng lượng để cơ thể được nâng cao sức đề kháng, chống lại các bệnh viêm nhiễm thông thường. Đặc biệt, tăng cường thêm những loại thực phẩm giàu vitamin C như cam, chanh đem lại hiệu quả tăng cường sức đề kháng cho cơ thể trẻ.

Vệ sinh răng miệng sạch sẽ và súc miệng bằng nước muối ấm

Trong khoang miệng con người có thể chứa nhiều loại vi khuẩn. Đây chính là tác nhân gây nên các bệnh về hô hấp, viêm họng và viêm amidan… Nếu không vệ sinh sạch sẽ khoang miệng, các mảng bám lâu ngày sẽ tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển và tấn công răng miệng, cổ họng gây viêm do thức ăn bám lại. Chính vì vậy, hàng ngày cần vệ sinh răng miệng thường xuyên bằng cách chải răng 2 lần mỗi ngày, ít nhất 2 phút mỗi lần, thay bàn chải đánh răng theo chu kì 3 tháng. Súc miệng và cổ họng bằng nước muối loãng ấm vào buổi sáng và tối trước khi đi ngủ.