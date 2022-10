7 dấu hiệu cơ thể cảnh báo gan nhiễm mỡ

(QNO) - Gan nhiễm mỡ có khả năng phát triển thành xơ gan, thậm chí ung thư gan. Vì vậy, ngay khi phát hiện, bệnh nhân cần điều trị kịp thời.

Gan nhiễm mỡ là một biến đổi bệnh lý về gan rất phổ biến. Một khi bị bệnh, mỡ thừa sẽ tích tụ trong tế bào gan của người bệnh, ảnh hưởng đến cấu trúc và chức năng bình thường của gan.

Nếu không có biện pháp điều trị sớm, gan nhiễm mỡ có khả năng phát triển thành xơ gan, thậm chí nguy cơ ung thư gan sau này sẽ tương đối cao.

Vì vậy, trong cuộc sống hàng ngày, ngay khi xuất hiện các triệu chứng của gan nhiễm mỡ thì người bệnh cần phải điều trị và điều chỉnh càng sớm càng tốt. Sau khi bị gan nhiễm mỡ thì cơ thể có những triệu chứng chính nào?

1. Tiêu hóa chậm

Cứ sau 24 giờ, gan sản xuất khoảng một lít mật, được vận chuyển qua đường mật đến túi mật. Khi thức ăn đi vào cơ thể, túi mật sẽ co bóp và tiết ra dịch mật, giúp tiêu hóa thức ăn.

Khi lượng mỡ tích tụ quá nhiều trong tế bào gan, mật sẽ không thể tiết ra và đào thải ra ngoài một cách bình thường nên ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa. Khi đó, sau khi ăn, thức ăn sẽ không được tiêu hóa bình thường.

2. Tiêu chảy sau khi ăn thức ăn béo

Mật do gan sản xuất có thể đi vào ruột non để giúp tiêu hóa và hấp thụ một số chất béo. Khi bị gan nhiễm mỡ, quá trình bài tiết mật bị giảm xuống, chất béo đi vào ruột non sẽ không thể được hấp thụ và tiêu hóa một cách bình thường. Chất béo dư thừa sẽ được đào thải ra khỏi cơ thể, gây tiêu chảy sau khi ăn một số đồ ăn nhiều dầu mỡ.

3. Chán ăn

Gan nhiễm mỡ được chia làm 3 loại: Nhẹ, vừa và nặng. Nếu hàm lượng mỡ dưới 10% gan thì được xếp vào loại gan nhiễm mỡ nhẹ và nhìn chung không khiến người bệnh có cảm giác gì. Tuy nhiên, nếu vượt quá 10%, thậm chí hơn 25% thì thuộc loại gan nhiễm mỡ vừa và nặng, chức năng chuyển hóa của gan sẽ diễn ra bất thường khiến người bệnh chán ăn.

4. Mệt mỏi thể chất lặp đi lặp lại

Bệnh nhân gan nhiễm mỡ sẽ gặp phải tình trạng mệt mỏi không thể giải thích được trong cuộc sống hàng ngày. Ngay cả khi người bệnh không thực hiện bất kỳ một công việc lao động nặng nhọc nào thì cơ thể cũng sẽ có biểu hiện mệt mỏi, chân tay yếu ớt, thậm chí tê bì chân tay.

5. Đau ở phía trên bên phải gan

Khi mỡ trong tế bào gan tích tụ ngày càng nhiều sẽ khiến dây chằng gan bị kéo căng. Tại vùng gan của người bệnh sẽ có cảm giác khó chịu như đau nhức, sưng tấy lặp đi lặp lại. Trong trường hợp nghiêm trọng, sẽ có những cơn đau dữ dội đáng kể ở phía trên bên phải gan.

6. Vàng da và nước tiểu

Một khi phát triển thành gan nhiễm mỡ trung bình hoặc nặng, transaminase sẽ tăng lên, cấu trúc và chức năng bình thường của gan sẽ bị ảnh hưởng ở một mức độ nhất định. Do đó, chức năng bài tiết bilirubin của tế bào gan bị suy giảm sẽ khiến người bệnh bị vàng da, nước tiểu vàng.

7. Rối loạn giấc ngủ

Do chức năng gan hoạt động không bình thường khiến cho các chức năng chuyển hóa, giải độc, tiêu hóa trong cơ thể người bệnh bị ảnh hưởng, điều này sẽ gây ra một số khó chịu về cơ thể khi ngủ, ảnh hưởng đến giấc ngủ. Vì vậy, một số bệnh nhân gan nhiễm mỡ sẽ khó đi vào giấc ngủ, thời gian ngủ bị rút ngắn lại.

Tựu chung lại, nếu bạn có 7 triệu chứng trên trong cuộc sống hàng ngày thì bạn phải cảnh giác, những hiện tượng này đều liên quan đến việc bạn có thể đang bị gan nhiễm mỡ.

Nếu xác định được là do gan nhiễm mỡ thì cần thực hiện các phương pháp điều trị tương ứng dưới sự hướng dẫn của bác sĩ tùy theo mức độ gan nhiễm mỡ, chú ý điều hòa chế độ ăn uống, tăng cường vận động mỗi ngày, có thể giúp loại bỏ bệnh.