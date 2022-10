7 mẹo đơn giản giúp giảm stress tức thì

(QNO) - Massage huyệt giữa hai lông mày, thái dương hoặc uống nước cam, nhai kẹo cao su là những cách giúp giải tỏa căng thẳng nhanh chóng.

1. Chườm đá

Chườm đá là cách đơn giản và hiệu quả để giảm đau ở bất cứ bộ phận nào trên cơ thể. Nó cũng cũng giảm viêm, sưng tấy. Khi cơn đau làm bạn khó chịu, căng thẳng, hãy chườm đá lên vị trí đau trong vài phút để làm dịu triệu chứng.

2. Massage giữa hai lông mày

Một trong những biểu hiện phổ biến khi bị stress là đau đầu. Lúc này, bạn có thể dùng hai ngón tay massage nhẹ nhàng ở hai huyệt đầu lông mày để giảm đau, giải tỏa căng thẳng.

3. Massage tai và thái dương

Ngoài huyệt giữa hai lông mày, bạn có thể massage huyệt thái dương và phía trước tai để loại bỏ căng thẳng. Khi vùng thái dương được giải tỏa, máu sẽ lưu thông tốt hơn lên khu vực đầu, giúp cải thiện tinh thần.

4. Ăn yến mạch

Yến mạch không chỉ là thực phẩm tốt cho sức khỏe, vóc dáng mà còn có tác dụng thư giãn. Yến mạch chứa magie và kali, giúp giảm huyết áp, tăng mức serotonin. Hormone này giúp bạn giải tỏa căng thẳng, mang đến cảm giác hạnh phúc lâu dài.

5. Uống nước cam

Vitamin C có rất nhiều lợi ích đối với cơ thể, một trong số đó là giảm căng thẳng. Mức độ căng thẳng cao có liên quan đến sự thiếu hụt vitamin C, do đó, bạn nên bổ sung vitamin C hàng ngày. Khi cảm thấy lo lắng, hãy uống một cốc nước cam.

6. Nhai kẹo cao su

Nhai kẹo cao su có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm giảm căng thẳng và lo lắng. Nghiên cứu đã chỉ ra, hành động nhai kẹo cao su được chứng minh là làm giảm căng thẳng và tăng mức độ tỉnh táo.

7. Đặt một nhúm muối lên lưỡi

Mẹo nhỏ này giúp đánh lạc hướng bạn khỏi lo lắng, khiến bạn tập trung vào giải quyết tình trạng tê bì ở lưỡi và phải uống nhiều nước hơn. Uống nước cũng là một cách giúp bạn lấy lại bình tĩnh.