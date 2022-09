9 dấu hiệu cảnh báo cơ thể thiếu canxi trầm trọng, cần bổ sung ngay trước khi quá muộn

(QNO) - Cơ thể thiếu canxi sẽ dẫn tới một loạt các biểu hiện như đau nhưng răng, xương khớp, da khô, móng tay dễ gãy.

Ảnh minh họa

Đau răng

Xương và răng lưu trữ phần lớn canxi trong cơ thể. Vì vậy, bộ phận này thường bị thiếu canxi đầu tiên. Khi thiếu canxi rằng sẽ ngả vàng, dễ sâu và tổn thương, tăng nguy cơ mắc bệnh nha chu.

Móng tay dễ gãy

Móng tay cần một lượng canxi nhất định để duy trì và phát triển. Người bị thiếu canxi thường gặp tình trạng móng tay giòn, yếu và dễ gãy.

Da khô

Thiếu canxi trong cơ thể khiến da bị khô và bong tróc. Hạ canxi trong máu hoặc thiếu canxi trong cơ thể có liên quan đến các bệnh về da như chàm, vẩy nến.

Mệt mỏi

Thiếu canxi sẽ tác động tiêu cực đến sức khỏe biểu hiện bằng tình trạng mệt mỏi, uể oải, vận động chậm chạp.

Trầm cảm

Các nhà khoa học cho biết, canxi có tác dụng trong việc điều chỉnh tâm trạng. Nó được coi là một loại thuốc an thần tự nhiên, giúp cơ thể thư giãn, thoải mái. Do đó, khi thiếu canxi bạn thường cmar thấy chán nản, khó chịu, dễ cáu gắt.

Mất ngủ

Canxi có vai trò tạo ra melatonin, một loại hormone giúp chúng ta ngủ ngon hơn. Do đó, những người thiếu canxi sẽ khó ngủ sâu giấc.

Dễ ốm

Canxi có vai trò trong việc duy trì hệ thống miễn dịch, chống lại virus, vi khuẩn. Thiếu canxi làm suy giảm sức đề khác, bạn sẽ dễ bị cảm, ho và hắt hơi.

Chuột rút

Nếu bạn thường xuyên gặp tình trạng chuột rút ở đùi, bắp chân, cánh tay, bắp tay và chủ yếu xảy ra ban đêm rất có thể cơ thể bạn đang thiếu canxi. Việc thiếu canxi khiến cơ bắp co thắt, dẫn tới hiện tượng chuột rút.

Khó nuốt

Thiếu canxi có thể dẫn tới tình trạng khó nuốt. Cảm giác này hình thành do các cơn co thắt cơ bắt yếu trong cô họng. Trường hợp thiếu canxi nghiêm trọng có thể gây co thắt trong thanh quản, thay đổi giọng nói.