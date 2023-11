Biến chứng nguy hiểm của viêm họng bạn cần biết

(QNO) - Viêm họng tường đơn giản nhưng có nhiều biến chứng nguy hiểm bạn cần chú ý không để bệnh tái phát nặng.

Cần thận trọng biến chứng của viêm họng. Nguồn ảnh: Internet

Biến chứng của viêm họng

Theo PGS Nguyễn Thị Hoài An – Bệnh viện Đa khoa An Việt Biến chứng của viêm họng thường xảy ra ở những người điều trị sai cách hoặc không điều trị. Những biến chứng tại chỗ từ viêm họng mà bác sĩ hay gặp nhất đó là có dịch mủ viêm nhiễm chứa đầy vi trùng và nhu mô bị phá hủy từ khu vực họng viêm. Rồi lan xuống các cơ quan thuộc đường hô hấp kế cận, khiến lây nhiễm càng rộng ra. Các bệnh lý có thể gặp là viêm thanh quản, viêm khí phế quản.

Ngoài ra, đường hô hấp dưới cũng khó có thể tránh khỏi sự tấn công của vi khuẩn, biểu hiện là viêm phổi. Nếu mức độ nhẹ, bệnh nhân sẽ được chẩn đoán là viêm phế quản – phế viêm. Nhưng ở mức độ viêm nặng hay mắc phải tác nhân gây bệnh có độc tính cao sẽ dẫn đến viêm phổi thùy, áp xe phổi.

Theo bác sĩ An do vùng khoang miệng, vùng hầu họng có mối tương quan thân thiết với cấu trúc ống tai. Việc viêm nhiễm tại khu vực này có thể ảnh hưởng đến tai. Gây viêm tai giữa cấp, viêm tai trong cấp đôi khi ảnh hưởng đến chức năng thính lực, tiền đình.

PGS Nguyễn Thị Hoài An. Nguồn ảnh: BVAV

Các xoang tự nhiên trong xương sọ cũng có nguy cơ lây lan nhiễm trùng từ ổ bệnh viêm họng. Không ít các trường hợp vừa bị viêm họng, vừa bị viêm mũi, viêm xoang cấp tính, bài tiết nhiều dịch mủ đặc, nặng mùi và kèm theo nhức đầu, sổ mũi, nghẹt mũi.

Không chỉ gây biến chứng xung quanh vùng tai mũi họng, nếu viêm họng do tác nhân là do liên cầu tan huyết còn nguy hiểm hơn. Do độc tính của chủng vi khuẩn này không chỉ khu trú tại chỗ mà còn xâm nhập vào đường m.áu, gây viêm thận, viêm khớp, viêm tim… Khi mắc các biến chứng này, việc điều trị sẽ trở nên vô cùng phức tạp.

Bác sĩ An cho biết khi bị viêm hong nếu là viêm họng do virus, bệnh thường kéo dài 3-5 ngày thì tự khỏi. Nếu là do vi khuẩn bội nhiễm, đặc biệt là liên cầu, bệnh thường kéo dài ngày hơn và đòi hỏi một sự điều trị kháng sinh có hệ thống để tránh các biến chứng. Khi bệnh viêm họng kéo dài hơn 5 ngày, người bệnh nên nhanh chóng tới các bệnh viện, cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra.

Biện pháp khắc phục và phòng tránh biến chứng

Uống nhiều nước để hạn chế biến chứng viêm họng

Một số điều cần lưu ý khi bị viêm họng để tránh biến chứng:

Hạn chế nói chuyện;

Uống nhiều nước để giữ ẩm cổ họng, nhưng không nên uống nước lạnh;

Làm dịu cổ họng bằng mật ong pha nước ấm hoặc trà; pha chanh vào nước ấm hoặc uống trà thảo mộc; ngậm cam thảo hoặc kẹo bạc hà;

Súc miệng bằng nước muối sinh lý, hoặc hỗn hợp nước ấm với 1 muỗng cà phê muối. Súc miệng 3 tiếng một lần hoặc lâu hơn;

Tạo độ ẩm cho không khí bằng máy tạo độ ẩm;

Tránh khói thuốc lá và không uống rượu bia.

Viêm họng có thể xảy ra do nhiều tác nhân. Tuy nhiên, đa phần các trường hợp là do vi rút và vi khuẩn. Vì vậy, có thể hạn chế nguy cơ viêm họng bằng cách rửa tay bằng xà phòng thường xuyên. Đặc biệt là khi chạm vào các bề mặt thông thường như tay nắm cửa hoặc bàn phím, bắt tay hoặc tiếp xúc với những người đang bị bệnh viêm đường hô hấp.