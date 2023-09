Biến chứng nguy hiểm do ngộ độc khí CO trong hỏa hoạn

(QNO) - Ngộ độc khí carbon monoxide (CO) có thể dẫn đến tổn thương mô nghiêm trọng hoặc thậm chí tử vong.

Ảnh minh họa: MC.

Carbon monoxide (CO) là khí không màu, không mùi vị, bắt cháy và có độc tính cao. Theo trang Mayo Clinic, hít phải khói trong đám cháy có thể gây ngộ độc khí carbon monoxide. Khi có quá nhiều khí CO trong không khí và cơ thể hít vào, oxy trong hồng cầu sẽ bị thay thế bằng CO, điều này có thể dẫn đến tổn thương mô nghiêm trọng, thậm chí gây tử vong.

Triệu chứng ngộ độc CO

Ngộ độc CO ảnh hưởng đến não và tim nhiều nhất. Những triệu chứng rõ ràng của ngộ độc CO có thể bao gồm đau đầu, yếu, mệt mỏi, chóng mặt, buồn nôn hoặc nôn, hụt hơi, lú lẫn, nhìn mờ, buồn ngủ, mất kiểm soát cơ bắp và mất ý thức.

Các triệu chứng liên quan đến hệ thần kinh và não như mất trí nhớ, vấn đề về di chuyển,...có thể xuất hiện sau khi hồi phục từ ngộ độc khí CO, nguy cơ này cao hơn ở người bất tỉnh do khí CO và người cao tuổi.

Ngộ độc carbon monoxide có thể đặc biệt nguy hiểm đối với những người đang ngủ, say thuốc hoặc say rượu. Carbon monoxide có thể gây tổn thương não hoặc tử vong trước khi mọi người nhận ra vấn đề.

Biến chứng nguy hiểm do ngộ độc CO

Biến chứng do ngộ độc CO phụ thuộc vào lượng hít vào và trong khoảng thời gian bao lâu. Cụ thể:

- Tổn thương não không lành.

- Tổn thương tim, có thể dẫn đến các vấn đề về tim đe dọa tính mạng.

- Tử vong.

Khi nghi ngờ bị ngộ độc khí carbon monoxide, hãy nhanh chóng đến nơi thông thoáng và tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức.