Các thói quen ăn uống cần tránh để giảm đau đầu

(QNO) - Có nhiều giải pháp tổng hợp để làm giảm chứng đau đầu, trong đó thay đổi những thói quen không lành mạnh cũng hữu ích. Dưới đây là những thói quen ăn uống bạn nên tránh.

Mặc dù đau đầu có thể do nhiều yếu tố gây ra, nhưng chế độ ăn uống cũng là một trong những nguyên nhân. Chế độ ăn uống mất cân bằng có thể gây ra hoặc làm trầm trọng thêm chứng đau đầu.

Các chuyên gia dinh dưỡng đã đưa ra 5 thói quen ăn uống khiến bạn có nhiều khả năng bị đau đầu, cũng như các mẹo để tránh chúng.

Bỏ bữa

Theo chuyên gia y tế Amy Goodson, việc bỏ bữa ăn có thể dẫn đến đau nhói ở vùng thái dương. “Khi bạn bỏ bữa, nó thường dẫn đến giảm lượng đường trong máu. Lượng đường trong máu thấp gây đau đầu cũng như cảm thấy chóng mặt, buồn nôn và thậm chí là choáng váng”.

Bà Goodson khuyên bạn nên ăn một loạt các bữa ăn nhỏ và ăn nhẹ trong ngày để tránh tình trạng lượng đường trong máu thấp và đau đầu sau đó. Bất cứ thứ gì có chứa protein và carbohydrate giàu chất xơ sẽ giúp giữ cho lượng đường trong máu ổn định.

Không ăn protein trong các bữa ăn

Một cách để giúp đảm bảo lượng đường trong máu ổn định là lưu ý đến việc kết hợp protein vào các bữa ăn chính và đồ ăn nhẹ. Có thể bổ sung protein bằng cách cho bơ đậu phộng vào bánh mì nướng, ăn các loại hạt hoặc thêm sữa chua vào ngũ cốc.

Loại bỏ hoặc hạn chế quá mức carbohydrate

Chuyên gia Johna Burdeos, cho biết: “Cơ thể hoạt động tốt nhất với sự cân bằng của các chất dinh dưỡng. Mặc dù chúng ta thường hay lưu ý đến việc sử dụng carbohydrate, nhưng việc hạn chế chúng một cách quá mức cũng có thể gây ra đau đầu.

Bà Burdeos đề xuất giải pháp bổ sung nhiều tinh bột hơn được làm từ ngũ cốc nguyên hạt chứa nhiều chất xơ, vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Tất cả đều tuyệt vời cho sức khỏe tổng thể, tăng cường cảm giác no và ngăn chặn cơn đói và những cơn đau đầu kèm theo đó.

Ăn thức ăn nhiều đường

Lượng đường tiêu thụ khá trực tiếp dẫn đến sự gia tăng lượng đường trong máu, mà như chúng ta đã biết, sau đó có thể gây đau đầu khi mức đường huyết cuối cùng lại giảm xuống.

Giải pháp tốt nhất đơn giản là tránh thực phẩm có nhiều đường. Nếu điều đó là không thể, chuyên gia khuyên bạn tiêu thụ những thực phẩm đó đồng thời với một loại protein.

Uống cà phê khi đói

Có nhiều loại đau đầu do caffeine gây ra. Có chứng đau đầu do uống quá nhiều cà phê, chứng đau đầu do uống quá ít cà phê, chứng đau đầu do uống cà phê quá khuya.

Bà Goodson cho hay: “Mọi người có phản ứng khác nhau với caffeine, nhưng vì nó là một chất kích thích thần kinh trung ương, nên có thể khiến mọi người bị đau đầu và cảm thấy bồn chồn nếu uống cà phê lúc đói. Khi lượng đường trong máu thấp do không ăn, caffeine thường có thể làm tăng tác dụng khiến bạn cảm thấy tồi tệ hơn và đau đầu dữ dội”.

Vì vậy, hãy tránh đau đầu do caffein gây ra bằng cách chỉ uống cà phê khi đã tiêu thụ một bữa ăn cân bằng giàu chất xơ và protein.