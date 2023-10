(QNO) - Củ cải là một loại rau củ có hương vị đặc biệt và còn là một vị thuốc rất tốt trong mùa đông giúp phòng chữa nhiều bệnh.

Củ cải vị thuốc tốt trong mùa đông

Theo Đông y, củ cải có tính bình, hơi mát, vị cay ngọt, lợi vào 3 kinh tỳ, vị, phế; có tác dụng kiện tỳ tiêu thực, chỉ khái hóa đàm, thuận khí lợi niệu, thanh nhiệt giải độc.

1. Tác dụng dược lý của củ cải

Củ cải chứa nhiều loại vitamin, như vitamin A, B1, B2... đặc biệt hàm lượng vitamin C trong củ cải cao hơn trong rau quả thông thường nhiều lần. Trong 100g củ cải có tới 23mg vitamin C, nghĩa là gần 1/3 lượng vitamin C cần thiết đối với người trưởng thành cần trong một ngày (80mg).

Hơn nữa vitamin C trong củ cải được "bảo quản" rất tốt, không dễ bị phá hủy như trong các loại rau củ khác. Trong củ cải còn có nhiều nguyên tố vi lượng như canxi, photpho, sắt, các chất đường, các loại men...

Các nghiên cứu tiến hành tại Mỹ, Nhật và Trung Quốc còn cho thấy: Củ cải có chứa một số chất tác dụng ức chế ung thư. Trong củ cải có một số loại men có khả năng phân hủy nitrosamine - một chất gây ung thư thường có trong một số thức ăn. Củ cải có nhiều lignin, là chất có thể khiến năng lực diệt tế bào ung thư, của đại thực bào tăng lên 4 lần.

Củ cải có nhiều chất xơ, có tác dụng làm tăng nhu động ruột, giúp đại tiện thông suốt, dự phòng ung thư ruột và ung thư đại tràng.

2. Cách dùng củ cải chữa bệnh

Lưu ý: 99% lượng canxi trong củ cải tập trung ở phần vỏ, cho nên khi dùng không nên gọt bỏ vỏ. Người tỳ vị hư nhược, người bị tiêu chảy hạn chế ăn củ cải trắng.

- Phòng bệnh đường hô hấp: Củ cải và trám trắng, hai thứ bằng nhau đun lên uống thay trà hàng ngày.

- Chữa viêm phế quản cấp tính: Củ cải rửa sạch, để cả vỏ thái lát mỏng cho vào bát, phía trên phủ một lớp mạch nha, để một đêm, hôm sau gạn lấy nước uống dần.

- Trợ tiêu hóa: Củ cải tươi 250g, rửa sạch, thái nhỏ, đem nấu cháo với 100g gạo tẻ. Ăn nóng vào buổi sáng và buổi tối.

Quả trám trắng, củ cải giúp phòng bệnh đường hô hấp

Sách Đồ kinh bản thảo nói, đây là món ăn dưỡng sinh rất tốt trong mùa đông, có tác dụng trợ giúp tiêu hóa. Ngoài ra, còn có tác dụng trị liệu nhất định đối với bệnh đái tháo đường và viêm phế quân mạn tính.

- Chữa bệnh đau nửa đầu: Củ cải non, giã vắt lấy nước cốt, thêm chút băng phiến, lấy dung dịch trên nhỏ từ từ vào lỗ mũi. Đau đầu bên trái nhỏ vào lỗ mũi phải, đau đầu bên phải thì nhỏ vào lỗ mũi bên trái.

- Hạ huyết áp: Củ cải rửa sạch, ép lấy nước cốt, uống mỗi ngày hai lần, mỗi lần một chén con.

Người hay bị nhức đầu do tăng huyết áp có thể dùng bài: Củ cải 90g, hành củ 90g, gừng tươi 30g. Tất cả giã nát đắp lên trán, ngày đắp một lần, mỗi lần khoảng 30 phút.

- Chữa sởi không mọc, ho hậu sởi: Hạt củ cải tán thành bột mịn, ngày uống 3 lần, mỗi lần 6g, chiêu thuốc bằng nước cơm.

- Chữa táo bón: Hạt củ cải 30g, sao vàng, uống hết một lần, chiêu bằng nước sôi còn ấm. Với trẻ nhỏ thì giảm bớt liều.

- Chữa trúng độc hơi than: Củ cải ép lấy nước cốt 200 ml hòa 30g đường uống.

- Đầy bụng, khó tiêu, ợ hơi, ho suyễn, họng khò khè ở người cao tuổi: Hạt củ cải 6g, hạt cải trắng 3g, hạt tía tô 6g. Ba vị sao vàng tán nhỏ, cho vào túi vải, đun lên như nấu nước trà, uống trong ngày.