Cảnh báo nguy hiểm từ đốt than, củi sưởi ấm

(QNO) - Than cháy trong điều kiện thiếu không khí sẽ tạo ra một loại khí cực độc là carbon monoxide (CO), rất nguy hiểm. Khí CO không màu, không mùi nên khi bị ngộ độc, nạn nhân thường không biết.

Vào những ngày giá rét, người dân cần đặc biệt thận trọng với các thiết bị sưởi ấm bằng than tổ ong, than củi.

Than cháy trong điều kiện thiếu không khí sẽ tạo ra một loại khí cực độc là carbon monoxide (CO), rất nguy hiểm.

Khí CO không màu, không mùi nên khi bị ngộ độc, nạn nhân thường không biết.

Nạn nhân khi hít phải khí này nặng thì bị tử vong, nhẹ hơn thì để lại di chứng thần kinh-tâm thần, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.