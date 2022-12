(QNO) - Chanh là một trong những thực phẩm quen thuộc với mọi người. Dưới đây là những công dụng thần kỳ của chanh mà có thể bạn chưa biết.

Ảnh minh họa.

Ngăn ngừa sỏi thận: Sỏi thận là những cục nhỏ hình thành khi chất thải kết tinh và tích tụ trong thận của bạn. Và Axit citric trong chanh có thể giúp ngăn ngừa sỏi thận bằng cách tăng lượng nước tiểu và tăng độ pH nước tiểu. Bạn chỉ cần 1/2 cốc (125 ml) nước chanh mỗi ngày là có thể cung cấp đủ axit citric để giúp ngăn ngừa sự hình thành sỏi thận.

Ảnh minh họa.

Chống thiếu máu: Thiếu sắt là nguyên nhân chính gây nên tình trạng thiếu máu. Nó xảy ra khi cơ thể bạn không dung nạp đủ chất sắt từ thức ăn hàng ngày. Chanh chứa ít sắt. Tuy nhiên, vitamin C và axit citric có trong chanh giúp cải thiện sự hấp thụ sắt từ thực phẩm bạn dung nạp và cơ thể.

Ảnh minh họa.

Phòng ngừa giun sán: Giun, ký sinh trùng và vi khuẩn đường ruột sẽ phát triển nhanh trong môi trường giàu axit. Vậy nên, bổ sung chanh để tăng tính kiềm là cách nhanh nhất để cân bằng lượng axit và tiêu diệt ký sinh trùng.

Ảnh minh họa.

Giúp chữa đau răng: Hương vị của chanh và chanh tự nhiên có thể được sử dụng để trung hòa và chống lại vi khuẩn trong răng. Vì chanh có hàm lượng vitamin C cũng như axit citric cao nên chúng là nguyên liệu hoàn hảo để hỗ trợ hệ thống miễn dịch đang bị tấn công. Do đó, bạn hãy đặt lát chanh trực tiếp lên răng đau để giảm đau.

Ảnh minh họa.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch: Chanh là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào cho cơ thể. Trung bình một quả chanh cung cấp khoảng 31 mg vitamin C, chiếm 51% lượng vitamin C cần thiết mỗi ngày. Nhiều nghiên cứu cho thấy ăn trái cây và rau củ giàu vitamin C làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ.

Ảnh minh họa.

Giải độc gan: Khả năng làm sạch tự nhiên của chanh giúp "trẻ hóa" gan của bạn. Một ly nước chanh ấm vào buổi sáng là cách bạn nên áp dụng để đẩy độc tố cơ thể ra ngoài. Độ chua của chanh đánh thức các dây thần kinh trong hệ thống tiêu hóa và gan để khuyến khích tiêu hóa tốt, và nhu động ruột tối ưu.

Ảnh minh họa.

Phòng ngừa cao huyết áp: Hàm lượng chất béo cao có thể ảnh hưởng đến gan, gây tăng cân; đồng thời ảnh hưởng đến huyết áp của bạn. Nước chanh được biết với công dụng làm giảm hàm lượng chất béo. Do đó, chúng rất có lợi cho những người huyết áp ap. Nước chanh cũng làm giảm cholesterol trong máu.

Ảnh minh họa.

Giúp hạ sốt: Một công dụng của chanh đối với sức khỏe là hạ sốt cho cơ thể. Đối với những cơn sốt thông thường, bạn có thể giúp người bệnh hạ sốt bằng cách pha nước chanh ấm, thêm 1 muỗng mật ong để uống. Nó giúp hạ sốt bằng cách tăng bài tiết mồ hôi.