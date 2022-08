Dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang thiếu vitamin C

(QNO) - Những dấu hiệu dưới đây cảnh báo cơ thể đang thiếu vitamin C cần bổ sung ngay.

Da bàn tay bị bong.

Bong da tay

Một trong những dấu hiệu dễ thấy khi cơ thể thiếu hụt vitamin C đó là bong da tay. Lúc này, bạn sẽ dễ gặp phải tình trạng da bong tróc từng nốt hoặc từng mảng. Khi đó, bạn hãy kiểm tra xem chế độ dinh dưỡng có đang cung cấp đủ vitamin C hay không. Nếu không hãy điều chỉnh lại chế độ ăn bằng cách bổ sung các thực phẩm giàu loại vitamin này.

Da và tóc khô

Việc không cung cấp đủ dinh dưỡng có thể nhận biết qua tình trạng tóc và da. Thiếu hụt loại dưỡng chất này sẽ khiến làn da dễ bị ảnh hưởng bởi các tác nhân gây hại và khô hơn. Đây cũng là nguyên nhân làm chậm quá trình sản xuất collagen khiến mái tóc dễ bị khô xơ và mất đi độ bóng vốn có. Khi nhận thấy những dấu hiệu trên, bạn hãy cải thiện chúng bằng cách cân bằng chế độ dinh dưỡng hàng ngày.

Dễ bị bầm tím

Vitamin C có tác dụng giúp tăng cường mạch máu bằng cách thúc đẩy sản xuất collagen nên mạch máu sẽ chắc khỏe và ít bị vỡ hơn. Do đó, nếu cơ thể thiếu hụt vitamin C sẽ khiến thành mạch máu bị yếu nên cho dù là va chạm nhẹ thì các mạch máu dưới da cũng nhanh vỡ và dẫn đến tình trạng bầm tím dễ dàng.

Bị bệnh thường xuyên

Vitamin C giúp kích thích sản xuất các tế bào bạch cầu tấn công vi khuẩn và virus nên cũng được xem là một phần phản ứng miễn dịch của cơ thể. Ngoài ra, vốn là một chất chống oxy hoá nên vitamin C cũng giúp bảo vệ các tế bào miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn. Do đó sẽ ngăn ngừa được các loại vi khuẩn, virus tấn công cơ thể. Đây là lý do vì sao khi cơ thể thiếu hụt vitamin C thì bạn dễ bị bệnh hơn, nhất là các bệnh thường gặp như cảm lạnh, cảm cúm, sốt, ho, viêm họng...

Nướu sưng

Bổ sung vitamin C hằng ngày giữ cho răng và lợi khỏe mạnh. Vì vậy, nếu có mức vitamin C thấp trong chế độ ăn uống, bạn sẽ bị đau nướu hoặc bị sưng hoặc chảy máu có thể dẫn đến tăng nguy cơ bệnh nướu răng.

